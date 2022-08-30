البيئة: تظاهرة سلمية لنشطاء المناخ من أجل المطالبة بدعم الدول النامية

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه سيتم تنظيم تظاهرة سلمية لنشطاء المناخ، تضم شباب العالم، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية cop 27بشرم الشيخ، لمطالبة الدول الصناعية الكبرى على الوفاء بالتزاماتها وخفض الانبعاثات وتوفير تمويلات لمشروعات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية بالدول النامية.

وتابعت أنه جار العمل على خروج المؤتمر بالصورة التى تليق بالجمهورية الجديدة، والالتزام بكل الاتفاقيات والإجراءات اللوجستية لتنظيم الحدث الأكبر على مستوى العالم للحد من التغيرات المناخية، كما تم فى الدول المضيفة مؤخرا.

ياسمين فؤاد: زراعة 100 ألف شجرة مثمرة.. وجار نشر المبادرة على الطرق الرئيسية

وأضافت ياسمين فؤاد فى تصريح لـ”المال” أن المنطقة الخضراء الجارى العمل على إنشائها ستكون مجمعا لعرض كل المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية للحد من التغيرات المناخية، ومنها مشروعات النقل الكهربائى والغاز الطبيعى والطاقة الجديدة والمتجددة ومنظومة المخلفات ومراكز الغوص.

وتابعت أن تلك المشروعات تشمل منح الفرص للقطاع الخاص فى كل المجالات لتنفيذ المشروعات المستدامة منخفضة الانبعاثات، إضافة إلى مشروع حصول الفنادق على العلامة الخضراء للحد من التلوث والاعتماد على الطاقة الجديدة.

جاءت تصريحات الوزيرة على هامش مؤتمر إطلاق مبادرة «رجع الطبيعة لطبيعتها»، والتى تهدف إلى زرع الوعى والإدراك البيئى لكل فئات المجتمع المدني، ووصول القضايا البيئية لجميع المواطنين.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه تمت زراعة أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة بأنحاء الجمهورية خلال الفترة الماضية بمشاركة الجهات المعنية والمجتمع المدني، متوقعة بدء مبادرة زراعة آلاف الأشجار على الطرق الرئيسية الجديدة والمحور.

وذكرت أنه تم تنفيذ مشروع لإنشاء محطات البيوجاز فى 6 محافظات ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى واستغلال المخلفات الحيوانية فى إنتاج الغاز المنزلي، إضافة الى تنظيم مئات الندوات التوعوية بالقضايا البيئية المختلفة.

وتابعت أنه سيتم عرض كل ما يحدث فى الريف المصرى من تطوير كنموذج للمشروعات المستدامة فى مؤتمر المناخ cop 27، ومشاركة المواطن فى مكافحة تغير المناخ.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مؤتمر المناخ سينتهى كحدث ولكن لن ينتهى فى تنفيذ تلك النقلة التى حدثت فى ملف البيئة على جميع المستويات داخل مصر، لافتة إلى أنه تم تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ووصل إليها ما يقارب من 260 حافلة نقل جماعى تعمل بالكهرباء، كما أنه جار التوسع فى إنشاء محطات الشحن الكهربائئ.