«البيئة» تطلق قوافل للتوعية بقضايا المناخ فى جنوب سيناء على مدار أسبوع

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بنشر وخلق وعي بيئي بقضايا التغيرات المناخية وسط المجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته العمرية، قام جهاز شئون البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء بتنظيم قافلة توعوية على مدار أسبوع كامل بمدن محافظة جنوب سيناء (مدينة أبو رديس_ وأبو زنيبة سانت كاترين – رأس سدر) وذلك علي هامش استضافة مصر لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتغيرات المناخية “cop27” .

وتضمن اليوم الافتتاحي للقافلة تنفيذ أنشطة للتوعية البيئية بمدينة أبورديس بمجلس مدينة أبورديس، ومدرسة أبورديس الثانوية، ومدرسة أبورديس الإعدادية حيث تم عقد ثلاث ندوات تضمنت مواضيع (التنمية المستدامة- التغيرات المناخية – مفهوم البيئة)، كما تم عقد ورشتي عمل عن إعادة تدوير الورق والمخلفات الإلكترونية.

كما تم التنويه علي ضرورة عمل أنشطة بيئية متعددة بالمدرسة ومتابعة النشاط الطلابي البيئي بشكل دوري، حيث يأتي ذلك حرصا علي إدماج الجيل الحالي في المنظومة البيئية وإشراكه في العمل علي تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 وكذا ترسيخ مفهوم ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي الموارد المتاحة. وتستهدف القافلة التوعوية مدارس تلك المدن والأجهزة الإدارية والعاملين بقطاعات مختلفة.

ويعتبر المحور البيئي والتوعية بأهمية الحفاظ علي البيئة من أحد المحاور الهامة لما يعانيه المجتمع الدولي من قضايا عالمية تمس التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية والتي أثرت علي فقد الكائنات الحية وأدت إلي المساس بحقوق الأجيال القادمة من بيئة كريمة وتنوع وتداخل وتوازن بيئي يحقق الأمن والعدالة.