البيئة تطرح مناقصة عالمية لتنفيذ مجمع لإعادة تدوير المخلفات بتكلفة 126 مليون دولار

كشف الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، عن الاستعداد لطرح مناقصة عالمية خلال أيام لتنفيذ مجمع متكامل لإعادة تدوير المخلفات فى المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان على مساحة تتجاوز 1000 فدان، وبتكلفة 126 مليون دولار ممولة من البنك الدولى.

وأضاف «أبو سنة» – فى تصريح لـ«المال»- أن المناقصة تستهدف جذب كيانات محلية وأجنبية لإنشاء المجمع والمشاركة فى إدارته، موضحا أنه تم الانتهاء من جميع الدراسات الفنية وتحديد معدلات التدوير المطلوبة لاستيعاب جميع المخلفات المتولدة فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة منها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتابع إن المجمع يأتى ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تهدف إلى الحد من دفن المخلفات ورفع نسب التدوير ومنع حرقها لخفض معدلات التلوث.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تعتمد على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وإنشاء مصانع إعادة التدوير.

وأكد أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق أكثر من عام لإنشاء أكثر من مصنع متخصص فى إعادة تدوير المخلفات.

يشار إلى أن الدولة تخطط ضمن منظومة المخلفات الجديدة لتنفيذ وتطوير 31 مصنع معالجة وتدوير، وتم الانتهاء من إنشاء 8 منها، وجار تأسيس ورفع كفاءة 23 أخرى، ومن المقرر تطوير 4 محطات لفرز المخلفات لمحافظة جنوب سيناء.

كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أكدت سابقا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى قضية المخلفات مما يساهم فى استدامة منظومة الإدارة وتحقيق الربحية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستثمار فيها.