استثمار

«البيئة» تطرح مناقصة دولية لإنشاء محطات معالجة المخلفات الطبية

بالتنسيق مع «الصحة»
عصام عميرة 9:24 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20 9:24 ص, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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تعتزم وزارة البيئة طرح مناقصة دولية للاستثمار فى مجال المخلفات الطبية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بعد تقدم تحالف ثلاثى لاقتحام القطاع.

وقال الدكتور طارق العربى، مدير مشروع المخلفات الطبية التابع لوزارة البيئة لـ«المال»، إنها تدرس طلب تحالف عدد من الشركات الاستثمارية لاقتحام قطاع المخلفات الطبية، وإنشاء محطات معالجة مركزية بأعلى التكنولوجيات العلمية المستخدمة فى ألمانيا.

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وأضاف أن التحالف مكون من 3 شركات هى «ريموندس» الألمانية والمتخصصة فى معالجة المخلفات الطبية والتى ستتولى توفير المعدات الأحدث فى المجال، و«القلعة» التى ستقوم بتدبير التمويل للمشروع، و«كرنفال» المصرية ضمن التحالف الثلاثى المشترك.

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وتابع إن التحالف يعتزم إنشاء محطات معالجة مركزية للمخلفات الطبية، بهدف منع حرقها بطرق غير سليمة بيئيا، من خلال الإدارة السليمة للمخلفات وتطبيق أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المتاحة للحد من الانبعاثات.

وأشار إلى أن تعديلات قانون المخلفات الجديد ساهمت فى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لاقتحام مجالات بيئية مختلفة منها الاستثمار فى قطاع المخلفات الطبية.

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وأضاف أن هناك تنسيقا حاليا مع وزارة الصحة لتحديد آليات تدوير ومعالجة المخلفات الطبية بشكل علمى واستثمارى، لافتا إلى أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تنتج فى المتوسط 300 طن مخلفات طبية يوميا.

وأوضح أنه سيتم تحديد عدد من المحافظات ذات الأولوية لتنفيذ محطات المعالجة المركزية، وتوفير البنية التحتية للمخطط من تحديد العمالة وتنفيذ دورات تدريبية لهم على المهام المكلفين بها، كما سيتم الاتفاق على المدة الزمنية لعمل المشروع لتحقيق الأهداف الموضوعة.

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يشار إلى أن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد اجتمعت الخميس الماضى مع مجموعة من الشركات لمناقشة فرص الاستثمار فى مجال المخلفات الطبية،عبر خاصية «الفيديو كونفرانس».

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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