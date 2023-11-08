«البيئة» تطرح مشروعًا لإنتاج الزيوت من التين الشوكى باستثمارات 30 مليون جنيه

تعتزم وزارة البيئة طرح مشروع استثمارى لإنتاج الزيوت من ثمرة التين الشوكى، أمام القطاعين الخاص المحلى والأجنبى ضمن مخطط نمو الاقتصاد الأخضر، باستثمارات قدرها 30 مليون جنيه بقدرات إنتاجية على مساحة 500 فدان.

وقالت مصادر بوزارة البيئة لـ”المال” إنه تم إعداد دراسة جدوى مفصلة للمشروع، لضمان نجاحه، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف إنتاج الزيوت واستخدامها فى صناعة مستحضرات التجميل للتصدير للأسواق الخارجية بجانب تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأضافت أنه يمكن أيضا الاستفادة من الثمرة بأشكال مستدامة أخرى ومنها إنتاج المربى والعصائر، إلى جانب استغلال قشور الثمرة لإنتاج الأعلاف، لافتا إلى أن معدل العائد الداخلى للمشروع يبلغ %105، وتصل فترة الاسترداد لعام فقط بسبب عائده المرتفع.

وذكرت المصادر أنه تم الترويج للمشروع عبر منصة الاستثمار البيئى والمناخى وبعض المؤسسات التنموية الدولية ومنها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرها لتدبير تمويلات ميسرة لتلك المشروعات الصديقة للبيئة.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئى والمناخى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، منتصف سبتمبر الماضى، بهدف تحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، إضافة إلى منح القطاع الخاص دور رئيسى لتنمية الاقتصاد الأخضر.

وأكد “مدبولي” أن الحكومة وضعت مخططا طموحا فى الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون %100 من مشروعات الدولة خضراء، لافتا إلى إصدار حزمة من الحوافز الخضراء فى الفترة الماضية، وعلى رأسها إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمناخ بحجم استثمارات قدرت بنحو 246 مليار دولار.

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن منتدى الاستثمار البيئى والمناخى يعد استكمالًا لدور مصر الريادى فى الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ” COP 27 ” لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.

وأضافت أن وزارة البيئة طرحت أمام وفد من رجال الأعمال الصينيين مجموعة من الفرص الاستثمارية فى 4 مجالات رئيسية هى تحويل المخلفات للطاقة، وإنتاج الطاقة الحيوية، وتحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، والسياحة البيئية.