«البيئة» تطرح مشروعات لإنتاج المركزات والأعلاف من مخلفات الفاكهة

تخطط وزارة البيئة للترويج لحزمة من المشروعات لاستغلال مخلفات الفاكهة فى إنتاج مركزات العصائر، والدبس والأعلاف، باستثمارات تبدأ من 50 مليونا وحتى 500 مليون جنيه لكل مصنع، حسبما صرح مصدر مسئول بالوزارة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الخطوة زيادة العائد على الأنشطة الزراعية.

وأضاف المصدر لـ”المال” أنه سيتم الترويج لتلك المشروعات عبر منصة الاستثمار البيئى والمناخى بهدف توطين آليات الزراعة المستدامة فى مصر، لافتا إلى عرضها أيضًا أمام الشركات العالمية من القطاع الخاص خلال مؤتمر المناخ “ COP 28” الذى انعقد فى الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر الحالى.

وقال إن نفقات التشغيل المتوقعة للمشروع لن تقل عن 50 مليون جنيه للمصانع الكبيرة وفق دراسات الجدوى التى أعدتها وزارة البيئة بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وشركة “كيمونكس مصر” للاستشارات الهندسية والصناعات البيئية، مؤكدًا أهمية تلك الصناعة الجديدة للإسهام في تخفيض الفاتورة السنوية من الواردات.

كما تستهدف الوزارة أيضًا إنتاج مركزات ذات قيمة مضافة كمنتجات التخمير، والمنتجات النهائية من معجون الفاكهة، والكعك المضغوط، والمربى، إضافة إلى الأعلاف الحيوانية التى ارتفعت تكلفة استيرادها من الخارج فى الآونة الأخيرة.

وتعتزم الحكومة تنفيذ إستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، تتضمن الحفاظ على الموارد الاقتصادية المتاحة وصيانتها وتعزيزها، وتحقيق الأمن الغذائى، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة، بجانب تدعيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

فى سياق متصل، أكد المصدر أن وزارة البيئة تعمل على طرح عدة مشروعات تستهدف إنشاء مصانع صغيرة لإنتاج الأعلاف من مستخلصات الفاكهة والخضراوات برأس مال يتراوح من 500 ألف وحتى 5 ملايين جنيه بفائدة منخفضة.

وتابع إن تلك المشروعات الصغيرة تهدف إلى تشجيع الشباب على التوسع فى برامج الزراعة والاقتصاد الأخضر، واستغلال المخلفات لإنتاج السماد والأعلاف بمستويات مختلفة من البروتين، لاستخدمها للتغذية أو التسمين.

كانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، صرحت سابقًا بأن الوزارة تنفذ مشروعًا لدمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ بهدف إنشاء مجتمعات زراعية جديدة فى مصر، وتغيير أنظمة الزراعة للتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية.