«البيئة» تطرح تجربة مصر في دعم الاستثمار بالتنوع البيولوجي بجنوب أفريقيا

شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بفاعليات المؤتمر العالمي الخامس لتمويل التنوع البيولوجي والذي عقد في الفترة من 9 – 11 مايو 2023 بجنوب أفريقيا، بمشاركة أكثر من 45 دولة بالإضافة إلى العديد من شركاء التنمية والجهات الدولية والمانحة.

يأتي ذلك إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الجهود الدولية لتنفيذ الإطار العام للتنوع البيولوجي والذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي في مونتريال في ديسمبر 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات والمناقشات، وتيسير تبادل الخبرات والمناقشات التقنية بين جميع الدول المشاركة في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي، كما يوفر المؤتمر منصة للمناقشات حول نتائج تنفيذ منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي واستكشاف فرص لحلول التمويل والاستثمار في التنوع البيولوجي.

واستعرض الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي في الجلسة الافتتاحية عالية المستوى الجهود المصرية للحفاظ على التنوع البيولوجي والحد من آثار التغيرات المناخية مشيرا إلى جهود مصر خلال الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي COP14 بإعداد خارطة طريق للحفاظ علي التنوع البيولوجي لما بعد عام ٢٠٢٢.. بالإضافة إلى دعوة مصر إلي التأزر بين إتفاقيات ريو الثلاثة (تغير المناخ – التنوع البيولوجي – التصحر) وذلك لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تتداخل أهدافها مع بعضها البعض، لافتا إلى قيام مصر خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ بتسليط الضوء علي التنوع البيولوجي من خلال تخصيص يوم من الايام الموضوعية – يوم التنوع البيولوجي- بهدف حشد الجهود العالميه للحفاظ علي التنوع البيولوجي و التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق للحفاظ علي التنوع البيولوجي بعد 2020 ، والذى تم إطلاق عليه يوم الحياة، حيث تم فيه تسليط الضوء علي العلاقة بين تغير المناخ والاثار المترتبة علي تدهور التنوع البيولوجي وكذلك طرح أهم الحلول كالحلول المبنية علي الطبيعة و التركيز على الآليات المبتكرة لتوفير التمويل الازم للحفاظ على التنوع البيولوجي .

وأشار الرئيس التنفيذي إلى التجربة المصرية في مجال الاستثمار البيئي بإنشاء الوزارة لوحدة لدعم الاستثمار البيئي والاستثمار في مشروعات تقليل أثار تغير المناخ كذلك استعرض قصة نجاح إدماج البعد البيئي والحفاظ علي التنوع البيولوجي في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة من خلال مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة و الذي ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي وخصوصاً تضمين بعد الحفاظ علي التنوع البيولوجي في عقود شراء الكهرباء (Power Purchase Agreement ) من محطات انتاج الكهرباء من محطات طاقه الرياح ، حيث يتم تخصيص أكثر من ١٠٠٠ يورو لكل ميجاوات في العام في المشروعات المنشأه ، موضحاً أنه في خلال الخمس أعوام الماضية تم ضخ أكثر من ١٢ مليون دولار من الحكومة والقطاع الخاص لحماية التنوع البيولوجي خاصة في الحفاظ علي مسارات هجرة الطيور الحوامة، علما ان مصر تقع في مسار هجرة ٢ مليون طائر سنوياً و تعتبر احد أهم مسارات الطيور الحوامة علي مستوي العالم .

كما قام الرئيس التنفيذي بعقد عدد من القاءات الثنائية للتعرف علي تجارب بعض الدول في الاستثمار في مجال المحميات وآليات تحديد الفرص الاستثمارية وتحديد القيم للفرص الاستثمارية وطرق التعاقد وكذلك الدعم الفني في الحفاظ علي المشروعات الاستثمارية في المحميات.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الخامس لتمويل التنوع البيولوجى يعقد كل عامين برعاية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة أكثر من ٤٥ دولة وكذلك مشاركة العديد من شركاء التنمية والجهات الدولية والمانحة ، واهتمت هذه الدورة بدعم الجهود الدولية لتنفيذ الإطار العام للتنوع البيولوجي والذي تم إقراره في مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي في مونتريال في ديسمبر ٢٠٢٢، والذي ينص البند رقم ١٩ منه على ضرورة توفير التمويل اللازم للحفاظ على التنوع البيولوجي خاصة في البلاد النامية التي تستحوذ على معظم ثروات التنوع البيولوجي على مستوى العالم والذي تم تقدير حجم الفجوة التمويلية العالمية لتمويل الحفاظ على التنوع البيولوجي بحوالي ٧٠٠ مليار دولار.