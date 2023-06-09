«البيئة» تطالب «النقل» بإلزام منشآتها بتطبيق قانون تنظيم المخلفات

طالبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئه وزارة النقل بالتنبيه على كل المنشآت التابعة لها بالحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات قبل ممارسة أنشطتها، وقبل إصدار هيئات الموانئ لتراخيص أنشطة تداول المواد العطرة.

ولفتت الوزيرة فى خطاب أرسلته لوزير النقل الفريق كامل الوزير إلى أنه تلاحظ عدم التزام بعض المنشآت بالحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات قبل ممارسة النشاط، وضرورة التوجيه لتلك المنشآت العاملة فى مجال الإدارة المتكاملة للمواد والمخالفات الخطرة الحصول على موافقة جهاز تنظيم المخلفات.

يذكر أن المقصود بتداول المخلفات هو كل عملية تؤدي إلى جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات.

وقد نصت المادة رقم 55 من قانون تنظيم إدارة المخلفات “يحظر تداول المواد والمخالفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

من جانبها، عممت وزارة النقل على هيئات الموانئ تعليمات وزيرة البيئة بتطبيق أحكام قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضرورة الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات قبل ممارسة النشاط.