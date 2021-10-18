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«البيئة» تشن حملة تفتيشية لمحاربة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة بالبحر الأحمر

وتدمير 6 مخيمات لعمليات الصيد الجائر للجوارح
عصام عميرة 3:04 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 3:04 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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 نظمت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة بنطاق منطقة شمال البحر الأحمر، للتأكد من تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والطيور المهاجرة، وذلك بالتعاون مع محميات البحر الأحمر والجهات المعنية.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحملة أسفرت عن تدمير 6 مخيمات لعمليات الصيد الجائر للجوارح، خاصة الصقور، إضافة إلى العثور على صقر حر من النوع (Lanner) وصقرين من نوع الغروب (Sooty falcon) والذى يعد أحد الصقور المدرجة علي قائمة الأنواع المهددة بخطر  الإنقراض، علاوة على حدأتين (من الجوارح( Black Kite )كذلك صقر من النوع( kestrel ) وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وتحرير محضر والعرض على النيابة.

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كانت قد وردت معلومات إلي الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر تفيد بتجمع عدد من صائدي الطيور بمنطقة شمال رأس غارب وذلك بحوالي 30 كم شمالاً باتجاة الزعفرانة (طرسق القاهرة – الغردقة ) حيث وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتشكيل لجنة من باحثي البيئة بالإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر للتوجة الي المنطقة واستطلاعها  والتأكد من قيام بعض  الأعمال التي من شأنها مخالفة قانون البيئة والإتفاقيات الدولية التي تنظم التعامل مع الأنواع من الطيور المهاجرة التي تمر من هذه المنطقة مع اتخاذ الإجراءات لحماية الحياة البرية فى حالة وجود المخالفة .  

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وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين بضرورة الحفاظ على الحياة البرية و حمايتها بتجنب الصيد غير المشروع  لها لأهميتها لحياة الإنسان و البيئة و لعدم التعرض للمسألة  القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.

جدير بالذكر أن الوزارة تقوم برفع الوعى البيئى بأهمية التنوع البيولوجي وضرورة المشاركة فى حماية البيئة، سواء من خلال الاتصال المباشر باللقاءات والندوات أو من خلال صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك او من موقع الوزارة الالكترونى.

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وفى حالة الاستفسار عن أهمية الحياة البرية أو الإبلاغ عن محاولات الاتجار أو الصيد غير المشروع فى تلك الكائنات يرجى التواصل من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ماعدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس اب 01222693333 على مدار ال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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