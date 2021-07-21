استثمار

«البيئة» تشكل لجنة عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى بشاطئ المناخ فى بورسعيد

وزيرة البيئة توجه بدفع لجنة عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى بشاطئ المناخ ببورسعيد
عصام عميرة 5:12 م, الأربعاء, 21 يوليو 21 5:12 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة لإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشواطئ منطقة المناخ فى بورسعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

اقرأ أيضا  وزير الري يبحث مع نظيره بجنوب السودان تعزيز العلاقات بين البلدين

كذلك قامت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش علي المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود علي الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

تذكرة الدخول 10 جنيهات وتشمل مسرحا للطفل.. تجهيز الحديقة الدولية لاستقبال زوار عيد الأضحى

عصام عميرة 3:54 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

التنمية المحلية: مقابلة 610 متقدمين لوظائف رؤساء المدن والأحياء خلال الأسبوع الأول

عصام عميرة 1:37 م, الأربعاء, 21 يوليو 21

برلماني يطالب رئيس الوزراء بمراجعة قرار نقل المشروعات التخزينية من بورسعيد للسخنة

أماني العزازي 8:51 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون في العلمين الجديدة

المال - خاص 4:23 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

في اجتماع مع قادة القوات المسلحة والحكومة.. السيسي يتابع مخطط تنمية القطاع الشمالي الغربي

المال - خاص 4:15 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

محافظ القاهرة يتفقد حديقة الفسطاط والحديقة الدولية لاستقبال المواطنين في العيد

عصام عميرة 12:54 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21