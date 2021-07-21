«البيئة» تشكل لجنة عاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى بشاطئ المناخ فى بورسعيد

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة لإتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشواطئ منطقة المناخ فى بورسعيد.

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة ، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود على الشاطئ والبدء فى إجراءات المكافحة.

كذلك قامت اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش علي المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود علي الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.