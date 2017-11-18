البيئة تشارك في شموس لا تغيب لمتحدي الإعاقة بنقابة المهندسين

وكالات: شاركت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية (إدارة التوعية الجماهيرية)، السبت، في احتفالية انطلاق مبادرة «شموس لا تغيب»، لتكريم المواهب الفنية من أبناء الوطن "متحدي الإعاقة"، التي نظمتها نقابة المهندسين بحضور الدكتور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور محمد صلاح السعيد

وكالات:

شاركت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية (إدارة التوعية الجماهيرية)، السبت، في احتفالية انطلاق مبادرة «شموس لا تغيب»، لتكريم المواهب الفنية من أبناء الوطن “متحدي الإعاقة”، التي نظمتها نقابة المهندسين بحضور الدكتور طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والدكتور محمد صلاح السعيد، مستشار وزير البيئة، بمقر النقابة.

قدم المشاركون من متحدي الإعاقة، مواهب فنية متعددة منها منتجات من إعادة التدوير وذلك في إطار المسابقة التي أقيمت، كما تم تكريم أحد النماذج المشرفة من متحدي الإعاقة، الدكتور مهندس مينا ميشيل.

وتعتبر هذه الاحتفالية أولي فعاليات المبادرة؛ حيث تستمر وزارة البيئة في المشاركة ورعاية فعاليات المبادرة حتي انتهاءها، كما تقوم الوزارة بدراسة الأبحاث المقدمة من طلاب كليات الهندسة في مجال البيئة، ويأتي ذلك في إطار خطة الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية لرفع الوعي البيئي ونشر دور الوزارة في السعي لتحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة.