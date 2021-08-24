«البيئة»: تسليم المدفن الصحي بقرية سنور لمحافظة بني سويف ضمن منظومة المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه سيتم تسليم المدفن الصحي بقرية سنور التابعة لمحافظة بني سويف الذى يقع على مساحة خمسة أفدنة ويستقبل المخلفات من مركزي بني سويف وأهناسيا، وقد تم إعداده تحت إشراف وزارة البيئة من خلال (جهاز تنظيم إدارة المخلفات) بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة بني سويف، طبقاً للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأضافت وزيرة البيئة، فى بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، ويتم تسليم عددا من المدافن الصحية بمحافظتى بنى سويف والسويس.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز لتنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفى ظل العمل التشاركى بين الوزارات الفاعلة.

كما يأتي ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من المدفن الصحي بسمسطا بمحافظة بنى سويف على مساحة 5 فدان وأيضا المدفن الصحى بالكيلو 5 بمحافظة السويس والمقام على مساحة 10 فدان والذين سيتم تسليمهما للمحافظات خلال الأسبوع القادم .