«البيئة» تستقطب التكنولوجيا اليابانية لخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية

تسعى وزارة البيئة الى استقطاب تكنولوجيا ومعدات يابانية لتنفيذ استراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية الغير قابلة للتحلل وتوفير بديل لها فى الاسواق صديق للبيئة وذلك بالتنسيق مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة وأوروبا (سيداري).

قال الدكتور حسام علام المدير الإقليمى لبرنامج النمو المستدام بمركز «سيداري»، لـ»المال»، انه تم الانتهاء من الاستراتيجية الشاملة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية فى مصر، وذلك من خلال وزارة البيئة والوكالة اليابانية ومركز سيدارى.

مصدر حكومي: توفير معدات وآلات لانتاج البدائل باسعار تنافسية

وأضاف «علام» أن الدراسة تشمل كافة الجوانب مع أهمية تحقيق التوازن بين الصناعة ومنتجى ومستخدم الأكياس البلاستيكية التى يتم الاعتماد عليها منذ فترة طويلة للتحول لمنتجات بديلة قابلة للتحلل و تحافظ على الصحة.

وذكر مصدر بوزارة البيئة، أن مؤسسة الجايكا ساهمت فى عدد من المشروعات الصديقة للبيئة وسيتم استقطاب معدات وتكنولوجيا يابانية للاستفادة من تجربة اليابان لخفض استهلاك البلاستيك وتصنيع البدائل وتوفيرها باسعار منافسة للاكياس احادية الاستخدام.

وشاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السفير اليابانى بالقاهرة، مؤخرا، الاجتماع الخاص بمناقشة دراسة تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام فى مصر، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة وأوروبا (سيداري) بحضور ممثلى مركز تكنولوجيا البلاستيك.

وأضاف المصدر أن وزارة البيئة تعكف على وضع خارطة طريق للبدء فى تنفيذ تلك الدراسة واتخاذ خطوات عملية للتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

كانت وزيرة البيئة أكدت، أنه تم إضافة جزء بقانون إدارة المخلفات الجديد الذى يُناقش حاليا بمجلس النواب يتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه للخروج بمادة منظمة يتم العمل عليها لاحقا للخروج باجراءات ملزمة، مشددة على أن رحلة مصر ستبدأ بالتعاون مع شركائها فى العمل البيئي.

ويشار إلى أن وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) ساهمت فى تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات الصديقة للبيئة ومنها حماية الشواطئ والمشاركة فى وضع خارطة طريق لخفض استهلاك الاكياس البلاستيكية، تستهدف صون الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.

وتستهلك مصر 12 مليار كيس بلاستيك سنوياً، كما يبلغ متوسط معدل نمو الطلب فى السوق %6 سنوياً، بحسب وزارة البيئة.