قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة التابع لوزارة البيئة ، إنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل 11 محمية طبيعية وتجهيز البنية التحتية وجميع الأنشطة الترفيهية لاستقبال مئات الآلاف من الزائرين خلال إجازة عيد الفطر بالتعاون مع القطاع الخاص وعدد من الشركات المتخصصة فى تلك الأنشطة.

وأضاف لـ”المال” أنه من المتوقع استقبال أكثر من 100 ألف زائر كحد أدنى خلال أسبوع عيد الفطر لتلك المحميات والتى تحظى باهتمام بالغ من المواطنين والأجانب تصل إلى مئات الآلاف من الزوار، لافتا إلى أن أبرز المحميات التى تحظى باهتمام الزوار هى محميات المنطقة المركزية بالقاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأوضح أنه تم تنفيذ مخطط تطوير للبنية التحتية مؤخرا مما ساهم فى مضاعفة عوائد المحميات الطبيعية لأكثر من مرة سنوياً، إذ تخطط الوزارة لتعظيم عوائد وقيمة المحميات كونها تمثل ثروة للسياحة البيئية، من خلال مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ أنشطة داخل المحميات وفق الاشتراطات البيئية والمستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأكد “سالم” أن محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء تصل إلى 9 محميات طبيعية، هى “رأس محمد، نبق، أبو جالوم، طابا، سانت كاترين، والجزر الشمالية، وادى الجمال، علبه، الجزر البعيدة”.

وأشار إلى أن محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء كانت تستقبل 10ملايين زائر سنويا، والتى تعد أكثر المحميات الطبيعية إقبالا على مستوى العالم، وذلك قبل جائحة كورونا.

وتابع إن المنطقة المركزية بالقاهرة بها 5 مقاصد طبيعية هى وادى دجلة ووادى الريان ومنطقة وادى الحيتان وقارون والصحراء البيضاء بالمنطقة الغربية.

وأكد أن محميات وادى الريان ووادى الحيتان وقارون داخل دائرة اهتمام السائح المحلى، والتى تستقبل القادم من الصعيد والقادم من سكان القاهرة للاستمتاع بالموارد الطبيعية، مطالبا بالحفاظ عليها والالتزام بمعايير الاستدامة.

يشار إلى أن وزارة البيئة تمتلك 30 محمية طبيعية، أبرزها محمية وادى الريان، ورأس محمد، ووادى الجمال، ووادى دجلة، وسيوة و أشتوم الجميل وتمثل تلك المحميات %15 من المساحة الإجمالية لمصر.