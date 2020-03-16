«البيئة» ترصد 25 مليون جنيه لإعدام المخلفات الأليكترونية

تستعد وزارة البيئة لتنفيذ مشروع للتخلص من المخلفات الإلكترونية الخطرة والمتراكمة فى الموانئ المصرية على مدار الـ 20 عاما الماضية ضمن مخططها للقضاء على المخلفات الخطرة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والبنك الدولى.

وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم وضع مخطط للتخلص من 800 طن شاشات إلكترونية ومخلفات كانت متراكمة فى المؤانئ المصرية على مدار 20 عاما، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات والموانئ للتخلص من المخلفات بموجب بنود اتفاقية بازل الدولية.

وأوضحت لـ«المال» أن تكلفة التخلص من تلك المخلفات تتجاوز 25 مليون جنيه بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لنقل تلك المخلفات الخطرة إلى الخارج وإعدامها فى أفران متخصصة تمتلكها شركات عالمية تحمل جنسيات أوروبية، مشيرة إلى أن مصر بها 88 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويًا.

وأضافت أن المخلفات الإلكترونية تنقسم إلى جزأين أحدهما قابل لإعادة التدوير وتحقيق استفادة اقتصادية قصوى منها، وآخر يحتاج إلى دفن آمن بالطرق العلمية، معتبرة أن المخلفات الإلكترونية أشد خطرًا من البلاستيكية.

وأكدت أن هناك تنسيقا مشتركا مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة من خلال الرقابة على الصادرات والواردات لمنع أى دخول للمخلفات الإلكترونية أو تراكمها نظرا لخطورتها على الطبيعة، وتحمل أى مستورد تكلفة جلب أى مكونات خطرة فى الفترة المقبلة.

وأكدت أن سفر تلك الشحنات الخطرة يكون تحت اسم وزارة البيئة وبإشراف الأمم المتحدة، طبقا لاتفاقية بازل، التى تتحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، وتعد معاهدة دولية تم إطلاقها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول.

ورصد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة 60 مليون دولار لتمويل حزمة من المشروعات المقرر تنفيذها خلال عام 2020، وذلك لدعم البرامج البيئية والمشروعات الخدمية، بحسب راندا أبو الحسن الممثل المقيم للبرنامج لـ«المال» فى وقت سابق.

وفى سياق آخر، أكدت ياسمين فؤاد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تقنين وضع القطاع غير الرسمى لاستغلال المخلفات تحت إشراف وزارتى الاتصالات والبيئة، لافتة إلى أنه تم منح 6 تراخيص للمصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية مؤخرا لأول مرة.

وأضافت أنه سيتم عمل منظومة متكاملة تبدأ من الجمع بالمنازل إلى إعادة التدوير وصولا إلى دفن المخلفات الخطرة فى المدفن المخصص لذلك للحفاظ على البيئة.

وتعتزم وزارة البيئة طرح تطبيق إلكترونى لجمع المخلفات الإلكترونية من المنازل خلال أسابيع تحت اسم “ E.. tadwer” مقابل نقاط مجانية للمستخدمين يحصل بموجبها على خصومات عند شراء أجهزة إلكترونية جديدة.

وتستهدف “البيئة” من البرنامج الوصول إلى أكبر قدر من تلك المخلفات الخطرة وتجميعها و إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والتخلص الآمن من أجزائها الخطرة ورفع وعى المواطنين، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات.