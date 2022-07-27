«البيئة» ترسل شروطها النهائية لاستغلال جزء شاطئى من محمية «نبق» لصالح «الشربتلى»

أرسلت وزارة البيئة عدة شروط رئيسية ونهائية حول آليات تخصيص جزء شاطئى فى محمية نبق لخدمة المشروع السياحى والفندقى التابع للمستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى وفقاً لمصدر مسئول بالوزارة، وذلك ليتم استخدامه بشكل خاص من قبل نزلائه، متوقعا الانتهاء من تلك الإجراءات قريبا وتحديد المساحة المخصصة للاستغلال.

وكانت إحدى الشركات التابعة «للشربتلى» قد تعاقدت على تنفيذ مشروع فندقى وسياحى فى شرم الشيخ، يشمل إنشاء فندق يضم أكثر من 430 غرفة، إضافة إلى شقق فندقية على جزء من الأراضى المخصصة له بالمنطقة، على مساحة تصل إلى 624 ألف متر مربع.

وأضاف المصدر المسئول لـ«المال» أن القرار النهائى فى يد مجلس الوزراء لتحديد المواصفات الفنية والاشتراطات القانونية لكيفية استغلال الجزء الشاطئى من المحمية، وكيفية تحديد الرسوم المستحقة لذلك المشروع والذى سيتم استغلاله بشكل خاص لنزلاء المشروع الفندقي، لافتا إلى أن الوزارة مصرّة على الالتزام بكل تلك الشروط البيئية لاستغلال الشاطئ.

وذكر أن وزارة البيئة تعكف خلال الفترة الراهنة على فتح الباب أمام الاستثمار فى قطاع المحميات من قبل القطاع الخاص للمشاركة فى أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير تجربة مميزة للزوار فى المحميات الطبيعية، مع الحفاظ على موارد المحمية وتنوعها البيولوجى الفريد وتراثها الثقافى والاجتماعى بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا.

وكانت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، قد أكدت مؤخرا أن محمية نبق ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من أعمال التطوير بمشاركة القطاع الخاص لتوفير خدمات بيئية بطابع عالمى مع حماية التراث الطبيعى والثقافى والثروات الطبيعية بها.

وأطلقت وزارة البيئة استراتيجية الاستثمار بالمحميات تتضمن تحديد الأسس والضوابط الحاكمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بها حتى عام 2030، بالإضافة إلى تحديد الإجراءات والاشتراطات العامة والخاصة الواجب اتباعها بكل نشاط مصرح به داخلها سواء للأنشطة الاقتصادية القائمة بالفعل أو المستقبلية.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان سابقا عن أن مجموعة «الشربتلى» تعمل على ضخ استثمارات فى مصر بنحو 2.5 مليار دولار فى السنوات الخمس المقبلة، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن المجموعة استثمرت نحو مليارى دولار خلال آخر 15 عاماً من عمل الشركة فى مصر.