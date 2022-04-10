البيئة: تخلصنا من 2000 طن مبيدات وزيوت محولات شديدة الخطورة

كشف احمد عبد الحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية التابع لوزارة البيئة، عن نجاح المشروع في التخلص من 2000 طن مبيدات عضوية وزيوت محولات الكهرباء عاليه الخطورة بشكل أمن بيئيا.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وزارة البيئة المنعقد الآن، بمناسبة ختام ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، أن المشروع حقق نتائج بيئية واقتصادية واجتماعية، ابرزها حماية البيئة المحلية والعالمية من حرق تلك الكميات الضخمة من الملوثات العضوية.

وأوضح أن المشروع قام بجمع تلك الملوثات الضخمة من ٧١ موقع فعلي بالمحافظات، بدلا من ٣١ موقع مستهدف.

شارك فى المؤتمر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزرات المعنية ومسئولي مرفق البيئة العالمي.

