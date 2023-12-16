«البيئة» تحكم سيطرتها إلكترونيا على 6 مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدات الإصلاح وعددها (3) مداخن بشركة القاهرة لتكرير البترول (معمل مسطرد)، حيث تم رصد عناصر ( الجسيمات الصلبه الكلية، أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون) وأيضا الظروف المرجعية( الأكسجين، ضغط، معدل سريان ودرجة حرارة، الرطوبة)، كما تم ربط عدد (3) مداخن خاصة بوحدات التقطير ليصل عدد المداخن، التى تم ربطها بالشركة عدد ( 6 ) مداخن من إجمالى 21 مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة، فى بيان، أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى عدد (16) منشأة بعدد (84) مدخنة، فيما وصل إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية على مستوى الجمهورية، (95) منشأة تمثل 477 مدخنة.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر، من خلال فروع جهاز شئون البيئة للشركات المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة.

وأشارت إلى استمرار الجهود المبذولة بوزارة البيئة بجهازيها للتوسع في شبكة رصد الانبعاثات الصناعية، كإحدى الأدوات الأساسية لتجميع البيانات عن نوعية الانبعاثات الصادرة من المنشآت الصناعية وحجمها، وتحليل تلك البيانات مما يساهم في إعطاء صورة واضحة عن نوعية الهواء في الأماكن الواقعة بها تلك المنشآت.