«البيئة» تحصل على 12 مليون دولار لتمويل 4 مشروعات فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

حصلت وزارة البيئة على تمويلات بقيمة 12 مليون دولار من مرفق البيئة العالمي (GEF) لتنفيذ 4 مشروعات خضراء، من إجمالى 44 مقدمة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، وفق ما صرحت به الوزيرة ياسمين فؤاد، مشيرةً إلى أن المشروعات البيئية كانت الأكثر توافقًا مع أهداف المرفق، لذا حصلت على تلك المخصصات.

وأضافت «فؤاد» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه سيتم الإعلان عن أسماء المشروعات، ونسب التمويل قريباً، مشيرًة إلى أنها تعمل فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، ودعم الطبيعة، والمجتمعات المحلية والزراعية.

وتابعت أن الوزارة تتفاوض حاليًا مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لفتح نوافذ أخرى لمشروعات تابعة للبيئة والجهات الحكومية الأخرى.

ولفتت إلى أن لجنة التسيير الوطنية التى تتواصل مع مرفق البيئة العالمي، برئاسة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، تعمل بشكل مستمر مع ممثلى وزارات الخارجية، والنقل، والكهرباء، والزراعة، لبحث مدى تأهيل المشروعات المقدمة من تلك الجهات لاستقطاب التمويل من المرفق العالمى والتوافق مع متطلباته الفنية والبصمة الكربونية للمشروعات.

وأكدت أن اختيار المشروع للتقدم للحصول على التمويل من المرفق تتم بشكل دقيق بهدف وضع الاحتياجات التمويلية على رأسها، وحجم الاستفادة البيئية من تلك البرامج التنموية.

ويعتبر مرفق البيئة العالمى منظمة دولية لتمويل المشروعات، ويضم فى عضويته 183 دولة وعدد من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وأتاح مرفق البيئة العالمى منذ تأسيسه عام 1991 حجم تمويلات بلغت 17 مليار دولار مقدمة كمنح للدول الأعضاء، إضافة الى حشد 88 مليار إضافية لأكثر من 4000 مشروع، وفق الموقع الرسمى للمرفق.

وقالت وزيرة البيئة فى وقت سابق لـ«المال» إن مرفق البيئة العالمى قدم منحة بقيمة 8 ملايين دولار خلال العام الماضى، بهدف توطين تكنولوجيا تدوير المخلفات الإلكترونية والطبية الخطرة فى مصر.

كما وفر المرفق مارس الماضى منحة أخرى بقيمة 9.13 مليون دولار لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، إضافة الى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية والرعاية الصحية.