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البيئة تحذر من تلوث الهواء الخميس والجمعة وتنصح ب‏تجنب التواجد بالأماكن المكشوفة

من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء
عصام عميرة 2:17 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 2:17 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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أعلنت وزارة البيئة الخميس أنه ستنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة فإن  العوامل الجوية ‏اليوم والجمعة، ‏سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء.

وذكرت وزارة البيئة في بيان، ان جودة الهواء تتأثر سلبا نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى سيتسبب فى ‏تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، نتيجة إنخفاض مستوى التهوية الرأسية والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحياناً لحد السكون.‏

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البيئة : جودة الهواء تتحسن السبت

ومن المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت القادم.‏

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  أن الوزارة  ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.

وتنصح الوزارة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ‏تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.‏

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 وأكدت وزيرة البيئة،  أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس اب على رقم 01222693333 .‏

تكرار تلك الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى نهاية الشتاء

والجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه ‏الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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