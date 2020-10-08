من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء

أعلنت وزارة البيئة الخميس أنه ستنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة فإن العوامل الجوية ‏اليوم والجمعة، ‏سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء.

وذكرت وزارة البيئة في بيان، ان جودة الهواء تتأثر سلبا نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى سيتسبب فى ‏تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، نتيجة إنخفاض مستوى التهوية الرأسية والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحياناً لحد السكون.‏

البيئة : جودة الهواء تتحسن السبت

ومن المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت القادم.‏

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.

وتنصح الوزارة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ‏تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.‏

وأكدت وزيرة البيئة، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس اب على رقم 01222693333 .‏

تكرار تلك الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى نهاية الشتاء

والجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه ‏الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.