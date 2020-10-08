أعلنت وزارة البيئة الخميس أنه ستنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة فإن العوامل الجوية اليوم والجمعة، سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء.
وذكرت وزارة البيئة في بيان، ان جودة الهواء تتأثر سلبا نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى سيتسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، نتيجة إنخفاض مستوى التهوية الرأسية والذى يتزامن مع هدوء نسبى للرياح يصل أحياناً لحد السكون.
البيئة : جودة الهواء تتحسن السبت
ومن المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت القادم.
وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء.
وتنصح الوزارة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.
وأكدت وزيرة البيئة، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333 .
تكرار تلك الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى نهاية الشتاء
والجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.