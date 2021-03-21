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البيئة تحذر من تأثير العوامل الجوية والأتربة على جودة الهواء

نتيجة لتعرض البلاد لمنخفض جوي
عصام عميرة 5:31 م, الأحد, 21 مارس 21 5:31 م, الأحد, 21 مارس 21

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يستمرنشاط الرياح الجنوبية على فترات مما تسبب في تركيز الأتربة العالقة في هواء القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب ووسط الدلتا حتى نهاية اليوم الأحد 21 مارس 2021.. وذلك وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتقارير منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، ومن خلال متابعة نتائج الرصد الصادرة عن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط.

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كما تبين أنه من المتوقع أن يزيد نشاط الرياح الجنوبية نتيجة مرور منخفض جوي بداية من الساعات الأولى من يوم الاثنين 22 مارس تكون مثيرة للأتربة والرمال على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والساحل الشمالي والدلتا وشمال الصعيد تستمر حتى الأربعاء 24 مارس.

وتؤكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333،

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وتنصح المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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