استثمار

«البيئة» تجوب محافظات الجمهورية ببرامج تدريبية لرفع الوعى البيئي للطلاب

وتتظيم عدد من الندوات لشرح المفاهيم والاتجاهات البيئية
عصام عميرة 12:14 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:14 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

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نفذت وزارة البيئة من خلال فريق التوعية البيئية برنامجًا تدريبيًّا لتوعية الطلاب بمراكز التدريب المهني، التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية، بكيفية اتباع إجراءات السلامة المهنية للحفاظ على الصحة والبيئة ليكونوا أشخاصًا فاعلين ومؤثرين في البيئة بشكل إيجابي، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة العمل على رفع الوعى البيئي لكل شرائح المجتمع، حيث تنفذ تلك الحملات في كل محافظات الجمهورية خلال شهريْ نوفمبر وديسمبر 2021.

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تنمية الاتجاهات البيئية للطلاب

يهدف البرنامج إلى تنمية المعلومات والمهارات والاتجاهات البيئية للطلاب بالقاهرة والمحافظات، حيث ترتبط طبيعة الدراسة بمصلحة الكفاية الإنتاجية بالبيئة بشكل مباشر، مما جعلها من الفئات المستهدفة،

حيث يدرس الطلاب العديد من الحِرف مثل ميكانيكا السيارات والنسيج وورش الكهرباء والخراطة واللحام، التى قد تؤثر على البيئة بشكل سلبي.

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تنفيذ مجموعة من الندوات

تضمّن البرنامج التدريبى تنفيذ مجموعة من الندوات عن البيئة وأشكال التلوث والموارد وكيفية الاستفادة منها بشكل يضمن استدامته للأجيال القادمة،

بالإضافة إلى دور الطلاب في الحفاظ على البيئة المحيطة وتوعية المجتمع المحيط، كما تضمّن البرنامج تنفيذ مسابقات بيئية للطلاب المشاركين وتوزيع هدايا عينية بسيطة لتحفيزهم علي التفاعل والمشاركة.

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ويقوم المسئولون عن تنفيذ تلك الحملات بالمتابعة الدورية مع مديري المراكز ومسئولي الأنشطة، علي أن يقدم الطلاب أبحاثًا علمية في مجال البيئة يتم تقييمها وتكريم أصحاب الأبحاث الفائزة من خلال إدارة المركز أو المصلحة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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