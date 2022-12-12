«البيئة» تتفق مع البنك الأهلى لإدارة توفيق أوضاع 35 منشأة بقيمة 145 مليون يورو

كشفت مصادر مسئولة بمركز التحكم فى التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة، عن الاتفاق مع البنك الأهلى المصرى على إدارة مشروع توفيق أوضاع لـ 35 مصنعا تشمل تدبير التسهيلات الائتمانية للبرنامج بمشاركة بنوك التجارى الدولي «CIB» و قطر الأهلي «QNB» و التنمية الصناعية والقاهرة.

وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن المركز سيضخ تمويلات تقدر بـ 145 مليون يورو تم تدبيرها من مؤسسات دولية منها، البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبى، وبنك الائتمان الألمانى والحكومة المصرية.

وأوضحت أن جزءا من هذه التمويلات منحة والآخر قرض تمويلى بفائدة منخفضة مع فترة سماح من عام إلى عامين، ومدة سداد تتراوح بين 5 و8 أعوام.

وتابعت إنه تم الاتفاق مع المؤسسات الدولية على منح الشركات الصناعية تمويلا بنسبة %90 من تكلفة مشروع التحول للتوافق البيئى، على أن تقسم تلك التمويلات بواقع %80 فى صورة قرض و%20 منحة لا ترد.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية للتحول للتوافق البيئى المستدام، إضافة إلى برنامج لتوفير الطاقة وخفض الموارد سواء معالجة للمياه الصناعية أو خفض الانبعاثات.

وأوضحت المصادر أن المشروع نجح فى توفير تمويلات بقيمة 24 مليون يورو لصالح شركة أبوقير للأسمدة منهم 16 مليونا من مشروع مركز التحكم فى التلوث الصناعى والباقى من مؤسسة تنموية ألمانية، لافتا إلى أنه فى مرحلة التشغيل التجريبى بعد توفير الدعم المالى والفنى للشركة لتنفيذ محطة معالجة صناعية.

وتابعت إنه تم اختيار برنامج تمويلى لصالح شركة المعمورة للورق لإنشاء محطة معالجة، إضافة إلى تخصيص 8 ملايين يورو لتغيير فلتر بمصنع العامرية للأسمنت لخفض الانبعاثات، وتدبير 15 مليونا لشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية – سيمادكو لإنشاء محطة معالجة صرف صناعى.

وأضافت أن «التحول للتوافق البيئى» يدرس برامج تمويلية لصالح عدد من الشركات الأخرى هى «مصر لصناعة الكيماويات»، ومصنع أسمنت أسيوط، إضافة إلى تمويل آخر لصالح «المالية والصناعية» بقيمة 7.5 مليون يورو.