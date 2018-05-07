البيئة تبحث دعم تدوير المخلفات مع مؤسسات التمويل الدولية

عصام عميرةتبحث وزارة البيئة الحصول على دعم مالى من مؤسسات التمويل الدولية، منها بنك الاستثمار الأوروبى، والصندوق الأخضر لدعم قطاع المخلفات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كما حدث بمشروع مكافحة التلوث الصناعى، بالاعتماد على المنح والقروض.وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى تصريحات لـ&laqu

عصام عميرة

تبحث وزارة البيئة الحصول على دعم مالى من مؤسسات التمويل الدولية، منها بنك الاستثمار الأوروبى، والصندوق الأخضر لدعم قطاع المخلفات التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كما حدث بمشروع مكافحة التلوث الصناعى، بالاعتماد على المنح والقروض.

وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، فى تصريحات لـ«المال»، إن وزارته تتفاوض للحصول على دعم مالى من الصندوق الأخضر، ومؤسسات التمويل الدولية، منها بنك الاستثمار الأوروبى، بغرض دعم قطاع المخلفات والحفاظ على البيئة، مضيفاً أن ذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدخول لهذا المجال الهام، وأوضح أن الإجراء يشبه قرض تم الحصول عليه العام الماضى، للطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة 350 مليون دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى، فى شكل قروض ميسرة بالتعاون وزارة الكهرباء.

وكشف أثناء تفقده أعمال تطوير منطقة شلالات وادى الريان بمحافظة الفيوم، الخميس الماضى، أن الوزارة تعمل على جميع الملفات المهمة لحماية البيئة، وعلى رأسها «مكامير الفحم النباتى»، وتلوث الهواء، وتلوث نهر النيل، والمخلفات الصناعية، وتطوير منظومة جمع القمامة والمخلفات، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

يعد مشروع مكافحة التلوث الصناعى، الذى تديرة وزارة البيئة من الناحية الفنية، أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط بمجال مكافحة التلوث الصناعى، واستخدام تكنولوجيا الإنتاج النظيفة فى الصناعة.

وتابع أن وزارة البيئة تستهدف التوسع فى إعادة تدوير المخلفات الزراعية، وإنشاء منظومة متكاملة لصناعة المخلفات وجمعها واستغلالها، لافتا إلى أن انخفاض زراعة الأرز لن تقلل من المجهودات المبذولة لإعادة تدوير مخلفاته، مشيرا إلى أن هناك أيضا مخلفات القمح، وسعف النخيل وغيرها من المخلفات الزراعية، التى يمكن إعادة تدويرها كأعلاف، وأنتاج الأسمدة العضوية، وتصنيع الأخشاب، وإنتاج الطاقة، بالإضافة للمفرزات الأخرى، مضيفا أن صناعة التدوير هى أفضل الطرق لحماية البيئة، واستغلال تلك الثروات بدلاً من حرقها.

يذكر أن التدوير هو عملية إعادة تصنيع واستخدام المخلفات، سواء المنزلية أو الصناعية أو الزراعية، وذلك لتقليل تأثير تلك المخلفات وتراكمها على البيئة، وتتم هذه العملية عن طريق تصنيف وفصل المخلفات على أساس المواد الخام الموجودة بها، ثم إعادة تصنيعها.

فى سياق متصل توقع الوزير بدء تجربة الأتوبيسات الكهربائية، كمرحلة أولى بمحافظة الإسكندرية، خلال 3 أشهر على أقل تقدير، موضحا أن التجربة تساهم فى خفض درجة التلوث الناتجة عن المحروقات، كونها أحدث وسائل النقل الحضرى، الصديقة للبيئة.

وتهتم وزارة البيئة باستخدام الوقود النظيف، كما يتجه العالم نحو استخدام المركبات الكهربائية، وتم توقيع عقد بين الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والشركة الصينية لتوريد 15 أتوبيسا يعمل بالكهرباء، مطلع يناير الماضى، وتعد الإسكندرية أولى المحافظات التى ستبدأ بها تلك التجربة.