البيئة: انخفاض شكاوى حرق الأرز 22% خلال 2017

سمر السيدقال أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن أعداد الشكاوى التى وردت هذا العام من السحابة السوداء، الناتجة عن حرق قش الأرز انخفضت بنسبة 22%، مقارنة بالعام الماضى، مسجلة 492 شكوى، مقابل 634 العام الماضى.وأضاف رخا، خلال فعاليات احتفالية يوم الوفاء، التى نظمتها وزارة البيئة -اليوم الأح

سمر السيد

قال أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، إن أعداد الشكاوى التى وردت هذا العام من السحابة السوداء، الناتجة عن حرق قش الأرز انخفضت بنسبة 22%، مقارنة بالعام الماضى، مسجلة 492 شكوى، مقابل 634 العام الماضى.

وأضاف رخا، خلال فعاليات احتفالية يوم الوفاء، التى نظمتها وزارة البيئة -اليوم الأحد- لتكريم العاملين على منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة الناتجة عن حرق قش الأرز، أن الوزارة بجهازيها “شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات”، قدموا نموذجاً إيجابياً لمكافحة السحابة السوداء للعام الثالث على التوالى، بالتعاون مع الشركاء من وزارتى الزراعة والداخلية، لافتاً إلى أن مؤشرات النتائج النهائية أكدت على تحقيق الأهداف.

وأضاف أن كمية القش المجمعة لهذا العام شهدت طفرة هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، وإجمالى ما تم تجميعه لدى المتعهدين والتجار بلغ أضعاف ما تم تجميعه رسمياً، مشيراً إلى أن عدد مواقع التجميع ارتفع ليصل إلى 493 موقع، مقابل 149 العام الماضى.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تنظم احتفاليتين سنوياً، بمناسبة يوم الوفاء الأولى، بمناسبة يوم البيئة العالمى يونيو من كل عام، والثانية عقب الانتهاء من مواجهة منظومة السحابة السوداء.