استثمار

البيئة: انخفاض جودة الهواء وتركيز الملوثات على القاهرة اليوم وغدًا

بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء
عصام عميرة 6:32 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 6:32 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة البيئة، وجود انخفاض في مستوى جودة الهواء، بدءاً من صباح اليوم نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية والذى تسبب فى تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، وذلك استنادًا إلى بيانات منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية،

كما أوضحت منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة أن العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات من المصادر المختلفة بمناطق القاهرة الكبرى خلال يومي 28 و 29 نوفمبر الحالى، وذلك نتيجة الهدوء النسبى للرياح الذى قد يصل إلى حد السكون مع انخفاض مستوى التهوية الرأسية، ما يساعد على زيادة تركيزات الملوثات من المصادر المحلية المختلفة.

اقرأ أيضا  إقامة بطولة IRON MAN لأول مرة في مصر برعاية وزارة الشباب والرياضة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة  من خلال دوريات التفتيش التابعة لها ستقوم بتكثيف حملات التفتيش على مصادر التلوث المختلفة للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.

مشددة على الكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى، خاصة الواقعة جنوب القاهرة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لتخفيف الأحمال، فى ظل الظروف الجوية غير المواتية التى تساعد على تركيز الملوثات.

اقرأ أيضا  بمقر هيئة الاستثمار .. رئيس الوزراء يتفقد مشروعات شباب رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة (صور)

هذا وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة شكاوى المواطنين المتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء.

كما تناشد الوزارة المواطنين على عدم التردد فى الإبلاغ عن أى مصدر للتلوث، وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

بهدف تطويرها وتنظيمها .. السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

أحمد إسماعيل 6:34 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

وزيرة التعاون الدولي: نجاح الاستثمار في الشركات الناشئة رغم كورونا يُشجع الشباب على المجازفة

السيد فؤاد 5:13 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

وزير الري: منظومة للرَّصد الآلي للمراقبة عن بعد وتشغيل 19 بئرا جوفية بالوادي الجديد

مدحت إسماعيل 3:58 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

تعاون بين «أوراسكوم بيراميدز» و«البنك الأهلي» لتقديم الخدمات البنكية لزائري هضبة الأهرامات

عصام عميرة 3:30 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

وزير السياحة وسفير أرمينيا يبحثان زيادة اعداد السائحين ورحلات الطيران

دعاء محمود 3:16 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

«قطاع الأعمال»: تنفيذ أولى مراحل إزالة التعديات على أصول شركات الوزارة بقيمة 346.9 مليون جنيه

عصام عميرة 1:24 م, الأحد, 28 نوفمبر 21