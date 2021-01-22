«البيئة» : انتهاء 60% من تطوير البنية التحتية للمدفن والمحطة الوسيطة بالفيوم

استمرارًا لتنفيذ تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات (مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير) على مستوى الجمهورية من خلال البروتوكول الموقَّع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية، والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع (المرحلة الأولى)، ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلّفات، قام فريق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع للوزارة بزيارة موقع التخلص الآمن من المخلفات الصلبة الذى يتم تنفيذه بمنطقة كوم أوشيم، التابعة لمحافظة الفيوم.

وزيرة البيئة توجه بمتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالفيوم

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الموقع الذي يمتد على مساحة حوالى 117 فدانًا، تم البدء فى إعداده كمَدفن، وذلك بخلية واحدة وكل خدماتها، بإجمالي مساحة حوالى 10 فدادين، مع إمكانية عمل توسعات به لعدد 5 خلايا أخرى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 60%، ومن المقرر الانتهاء من المدفن بنهاية شهر أبريل المقبل.

كما زار فريق وزارة البيئة محطة التجميع الوسيطة بكوم أوشيم بالفيوم، والتى يتم حاليًّا الانتهاء من تنفيذها لتخدم قرى مراكز يوسف الصديق وأبشواى، حيث بلغت نسبة التنفيذ حوالى 70%، ومن المقرر تسليمها خلال شهر أبريل، ويتم تنفيذها على مساحة حوالى 3600 متر مربع؛ لتقوم باستقبال المخلفات كنقطة وسيطة لحين نقل المخلفات لموقع التخلص الآمن منها.