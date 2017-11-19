البيئة: الفلاحون ينتهزون العطلات لحرق قش الأرز

سمر السيد قال خالد فهمى، وزير البيئة، إن الفلاحين ينتهزون فرص العطلات لحرق مخلفات قش الأرز، نتيجة عدم وجود أى موظفين فى الوزارة لمتابعتهم ومراقبتهم، مضيفاً أنه رصد يوم 8 أكتوبر الماضى، دخاناً متصاعداً فى الهواء بجوار منطقة المعادى، أثناء مباراة كرة القدم المنتخب المصرى أمام الكنغو فى التصفيات المؤه

سمر السيد

قال خالد فهمى، وزير البيئة، إن الفلاحين ينتهزون فرص العطلات لحرق مخلفات قش الأرز، نتيجة عدم وجود أى موظفين فى الوزارة لمتابعتهم ومراقبتهم، مضيفاً أنه رصد يوم 8 أكتوبر الماضى، دخاناً متصاعداً فى الهواء بجوار منطقة المعادى، أثناء مباراة كرة القدم المنتخب المصرى أمام الكنغو فى التصفيات المؤهلة لكأس العام.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة البيئة -اليوم الأحد- بمناسبة الانتهاء من أعمال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، المعروفة باسم “السحابة السوداء” لعام 2017، وعرض فيها الإجراءات التى اتخذتها الوزارة، بالتعاون مع الوزارت والمحافظات والجهات الحكومية الأخرى، لتنفيذ منظومة متكاملة لمواجهة الظاهرة.

وأضاف أنه تواصل مع رئيس جهاز شئون البيئة، وتم إخماد الحريق الذى لم يكن كبيراً، مؤكداً أنه بصفة عامة هناك تقدم حاصل فى مكافحة حرق قش الأرز بجميع أنحاء الجمهورية.

يشار إلى أن وزارة البيئة تعتمد على أكثر من قمر صناعى لرصد نقاط حرق قش الأرز بدقة، إضافة إلى نظام الإنذار المبكر لمعرفة الملوثات فى الهواء.