البيئة : التفتيش على 93 مستشفى ومركزًا ومعملًا طبيًّا خلال الـ48 ساعة

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اتباع الوزارة لإجراءات رقابية مشددة على كل المصادر المحتملة لانتشار الفيروس، وتهيب بالمواطنين بضرورة الالتزام واتباع تعليمات وطرق الوقاية.

ووجهت وزيرة البيئة بضرورة تكثيف الجهود على كل محاور العمل المنتشرة بكل أنحاء الجمهورية لتنفيذ خطة وزارة البيئة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة البيئة في بيان ، أنه تم قيام قطاع الفروع والإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بشن عدد من الحملات التفتيشية على عدد 93 مستشفى ومركزا ومعملا طبيا خلال الـ48 ساعة الماضية.

ويأتي ذلك للتأكد من اتباعها للاشتراطات البيئية السليمة الخاصة بتداول النفايات الطبية والمخلفات الخطرة والتخلص منها بشكل آمن.

وفى مجال منظومة إدارة المخلفات الصلبة يكثف جهاز إدارة وتنظيم المخلفات أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومى بالمرور على مقالب كل من: القطامية ، الوفاء والأمل ، الطوب الرملى ، شبرامنت وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية بشكل سليم.

وتتابع وحدة الرصد والمتابعة بجهاز إدارة وتنظيم المخلفات الأوضاع بعدد من أحياء المنطقة الشمالية والجنوبية بالقاهرة (حي مصر الجديدة وحي المعادي وحي طره)، وذلك للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع، وقد تم رصد عدد من النقاط، وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإزالة النقاط المرصودة.

كما تمكنت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة من رفع ما يقرب من ٦٩٢٦ طن مخلفات بمحافظات كل من ( كفر الشيخ / أسيوط / قنا / الغربية ) والتخلص الآمن منها، وذلك ضمن جهود الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا ، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، وتم توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات، وتم تعريفهم طرق استخدامها، خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات، وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.

وتهيب وزارة البيئة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات التى أقرها رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس ، والالتزام بالتعليمات التى أصدرتها وزارة الصحة الخاصة بطرق الوقاية من الفيروس، مع ضرورة الاهتمام بعدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.