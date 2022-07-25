البيئة : الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لحظية لجودة الهواء في مدينة السادات

انتهى جهاز شئون البيئة من إنشاء وتركيب محطة الرصد اللحظية المتكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط أعلى مبنى جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتعد هذه المحطة أول محطة رصد لحظية يتم تدشينها بالمدينة.

وأضافت وزارة البيئة في بيان، أن ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نحو استكمال أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

كما تعد المحطة الثانية التي تم تركيبها بمحافظة المنوفية، ضمن الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكليفات الحكومة 2016- 2022 ، وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

116 محطة رصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على مستوى الجمهورية

وبتركيب تلك المحطة أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 116 محطة على مستوى الجمهورية، وهو ما يعد اجتيازاً لمستهدف عام 2022، وهو التوسع في نطاق عمل الشبكة والتي تعد ضمن خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع في عمليات الرصد البيئي لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظي لرصد ملوثات الهواء.

جدير بالذكر أن محطة الرصد اللحظي تحتوي علي أجهزة رصد غاز أول وثاني أكسيد النيتروجين، وغاز ثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون، والأوزون، والجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10و 2.5 ميكروميتر بالإضافة لوحدة رصد العوامل الجوية وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجي من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.