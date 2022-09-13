البيئة: استعدادات على قدم وساق لاستضافة «cop27» للخروج بمؤتمر يليق باسم مصر

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة 60 لاجتماع مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وذلك عبر تقنية (الفيديو كون فرانس) وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي للجهاز ونائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ، وذلك لعرض ومناقشة عدد من الأنشطة وخطة العمل واعتماد محضـر وقـرارات وتوصيات الاجتمـاع رقم ( 59 ).

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لما يبذل من جهود من أعضاء المجلس لدعم أعمال جهاز شئون البيئة خاصة فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم مشيرة إلى أن كافة الأعمال تتم على قدم وساق للخروج بمؤتمر يليق باسم مصر وتوجهاتها نحو حماية البيئة والاستدامة باستراتيجيتها القومية.

وقد تم استعراض الموقف التنفيذي وما وصلت إليه الاستعدادات لمؤتمر المناخ cop27 حيث يتم العمل على ثلاث محاور أساسية وهى السياسية، والفنية ، اللوجستية والتمويل، ويتم الانتهاء من الإنشاءات بالمنطقة الزرقاء والخضراء وفقا للخطة الموضوعة بالتعاون مع الأمم المتحدة.

حيث إن المنطقة الخضراء هي المنطقة المخصصة للحكومة المصرية وتتناول مجموعة من الأحداث ومنها الأيام الموضوعية والتي تتناول مجموعة من القضايا وعلاقتها بالتغيرات المناخية، وبالنسبة للمنطقة الزرقاء وهى المنطقة الدولية والتى تتبع الأمم المتحدة وتشرف عليها وتتم فيها المفاوضات ولمصر جناح فيها يمثل الدولة لعرض قصص النجاح الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة.

وبالنسبة للاستعدادات على الجانب السياسى فقد تم الانتهاء من المبادرة العالمية للمدن المستدامة وتم عرضها على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لجلب الدعم لها سياسيا وتمويليا كما تم الانتهاء من أجندة برنامج يوم المياه والذى ينظم لأول مرة بالمؤتمر بالتعاون مع وزارة الرى والموارد المائية، حيث إن اللجنة العليا الخاصة بالمؤتمر تقوم حالياً بمناقشة أكثر من 17 مبادرة لاختيار أفضلها لإطلاقها بمؤتمر المناخ القادم.

كما وافق المجلس فى جلسته على عدد من الموضوعات وهى وضع آلية للتظلم من تقدير قيمة التعويضات عن الأضرار البيئية الناجمة عن المخالفات المرتكبة من المنشآت والأفراد بالمخالفة لأحكام قانون البيئة مع استكمال دراسته مع لجنة مختصة كذلك الموضوع المتعلق بتعديل فئة المصاريف الإدارية المقررة لمراجعة نماذج تقييم التأثير البيئي لمحطات تقوية التليفون المحمول وإجراء المعاينات الخاصة بها وذلك طبقاً للبروتوكول المعدل الموقع من كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البيئة في يونيو ٢٠۲۲ والتوقيع علي القرار الوزاري الخاص بالتعديل ونشره في جريدة الوقائع المصرية.

كما تضمن الاجتماع بحث تحـديث بعـض الإجراءات الإدارية ومقابـل ممارسة النشاط في أنشطة خدمات الزوار بالمحميات الطبيعية وتحديث القرار رقم 1067 لسنة ٢٠٢١ وفقا لموافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بالجلسة رقم 57.