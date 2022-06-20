البيئة: ارتفاع منسوب البحر في 2050 سيؤدي إلى نزوح أكثر من 100 مليون شخص

حذرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، من قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على البشرية، لافتة إلى أن ارتفاع منسوب سطح البحر في 2050 يتسبب في نزوح وهجرة ما يقرب من 108 إلى 116 مليون شخص.

وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بعنوان نحو cop 27 وما بعده ، أن جميع التقارير العلمية والبحثية تؤكد على خطورة الوضع الحالي وتدق ناقوس الخطر، بسبب زيادة الاحتباس الحراري بنسبة 12% في عام 2019 مقارنة بمعدلات 2010.

وذكرت أن الوزارة تتواصل مع الصناديق الدولية لبحث سبل التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف المناخي، على مستوي مصر و دول أفريقيا.