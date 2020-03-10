البيئة : إطلاق تطبيق إلكتروني لتجميع المخلفات الإلكترونية من المنازل «E.. tadwer»

كشفت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن إطلاق تطبيق إلكتروني بهدف جمع المخلفات الإلكترونية من المنازل كمرحلة لدعوة المواطنين لسرعة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الخطرة، مقابل نقاط وخصومات للتحفيز علي تلك المبادرة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المنافذ المحددة لتجميع تلك المخلفات تعد جاهزة، ولديها الإمكانات للتعامل معها والتخلص الآمن منها، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق التطبيق خلال شهرين.

جاء ذلك على هامش إطلاق استراتيجية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، مساء اليوم، وبالتعاون بين وزارتي الاتصالات والبيئة والسفارة السويسرية للاستفادة من تجارب التخلص الامن من المخلفات الإلكترونية.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة لحصر بيانات وحجم المخلفات الإلكترونية في مصر.

وأكدت «فؤاد» في وقت سابق، أن «البيئة» تعمل على التواصل المستمر مع كل الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من المبادرات البيئية.

موضحة أنه جارٍ العمل مع وزارة الصحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية، ووزارة الكهرباء للتخلص من بعض زيوت المحولات الكهربية، ووزارة الزراعة للتخلص من الجزء المتبقى من المبيدات الخطرة والملوثة، وذلك ضمن مخطط منظومة المخلفات الجديدة.

محمود جمال وعصام عميرة