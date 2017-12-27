البوصلة تتعاقد على تسويق 60 مشروع عقاري في القاهرة الجديدة

المال خاص تعاقدت شركة البوصلة للتطوير العقاري على تسويق 60 مشروع عقاري في القاهرة الجديدة، وذلك في انطلاقة لنشاط الشركة تستهدف من خلاله تقديم باقة من الخدمات التسويقية المتميزة للشركات والعملاء معًا.ومن جانبه، قال أحمد نصر، رئيس مجلس إدارة البوصلة العقارية، إن الشركة وضعت خطة عمل متط

المال خاص

تعاقدت شركة البوصلة للتطوير العقاري على تسويق 60 مشروع عقاري في القاهرة الجديدة، وذلك في انطلاقة لنشاط الشركة تستهدف من خلاله تقديم باقة من الخدمات التسويقية المتميزة للشركات والعملاء معًا.

ومن جانبه، قال أحمد نصر، رئيس مجلس إدارة البوصلة العقارية، إن الشركة وضعت خطة عمل متطورة ستمكنها من تحقيق هدفها الرئيس بأن تحتل صدارة شركة التسويق العقاري في السوق المصري.

وأوضح أن البوصلة العقارية تتخذ من مدينة القاهرة الجديدة وتحديدًا التجمع الخامس نقطة انطلاق قوية لأعمالها، حيث تستهدف من خلال المشروعات المتعاقد عليها تحقيق مبيعات تقدر بـ 120 مليون جنيه، من خلال تسويق أكثر من 60 مشروع عقاري.

وأضاف نصر: أن المحور الثاني في استراتيجية الشركة هو يتمثل في التعاقد مع كبرى الشركات العقارية في القاهرة الجديدة، والتي تتميز بالالتزام بننود التعاقد من حيث جودة الإنشاءات والخدمات وموعد التسليم ونظام السداد المتفق عليه.

وأكد رئيس مجلس إدارة البوصلة العقارية، أن العملاء هم المحور الأهم في استراتيجية الشركة، إذ تعمل على توفير أنظمة سداد متنوعة تناسب كافة شرائح العملاء، فضلاً عن اختيار المشروعات ذات المواقع والخدمات المتميزة تلبيةً لتطلعات عملاءها.

وتستهدف البوصلة العقارية استثمار ثقة المستثمرين في السوق العقارية كأحد الأوعية الجذابة للحفاظ على قيمة المدخرات، وتسويق المشروعات التي تحقق هذا الغرض.