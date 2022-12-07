البورصـة تواصـل الصـعود الحذر ترقباً لعمليات جنى أرباح محتملة

أكد محللون فنيون بسوق المال أن فرص استمرار صعود مؤشرات البورصة لا تزال قائمة، حتى إن وقعت بعض عمليات جنى الأرباح المؤقتة، محددين مستهدفات مؤشرها الرئيسى EGX30 بمنطقة 15000 نقطة وحتى مستويات 15700 – 15800.

ونصح خبراء التحليل الفنى المستثمرين بالحرص فى التعامل على المناطق الحالية التى تمثل مناطق تشبع بيعي، وتزداد حولها فرص عمليات جنى الأرباح، مشيرين إلى أن الصعود المتتالى خلال الفترة الماضية بمثابة إعادة تسعير للأسهم المتداولة فى البورصة، والتى لا تزال دون قيمتها الفعلية.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية جماعيًا بنهاية تعاملات أمس –الثلاثاء- بواقع %1.19 لصالح EGX30، مغلقًا على مستوى 14498 نقطة، و%0.53 لـ EGX70مستقرًا على 2667 نقطة، وسار على دربهما EGX100، بنسبة %0.86 إلى 3931 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم نحو 2.64 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للمقيدة حوالى 7.24 مليار، ليصل إلى 931.35 مليار، مقابل مستوى إغلاق أمس الأول الإثنين.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى 27.12 و122.3 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بـنحو 149.43 مليون.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى مواصلة EGX30 تحقيق قمم جديدة؛ بعدما أنهى تعاملات أمس قرب 14450 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020 وبداية أزمة كورونا.

وأضاف أن “EGX30” أكد تحوله للاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، ما قد يحمل مزيدًا من الأداء الإيجابى خلال الفترة المقبلة.

وأكد “نبيل” أنه رغم الارتفاعات التى شهدتها البورصة خلال الفترة الماضية، فإنه لا تزال أسعار الأسهم دون قيمتها الفعلية، بالنظر إلى معدلات التضخم وأسعار الصرف، موضحًا أن الاستثمار فى البورصة قد يكون من أنجح القرارات فى الوقت الراهن، وعلى المدى المتوسط.

ولفت إلى أن أى تصحيح ستشهده السوق يمثل فرصة لإعادة تكوين المراكز على المدى القصير والمتوسط، مع وضع 13600 نقطة كمستوى دعم للمؤشر.

وحدد “نبيل” مستهدفات EGX30 عند 15200 نقطة، والتى قد يحدث قربها عمليات جنى الأرباح ولو بصفة مؤقتة، لافتًا إلى تفوق أسهم قطاعى العقارات والبتروكيماويات خلال الفترة الأخيرة، متوقعًا أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى .

وأشار إلى ترقب السوق لقرارات البنك المركزى فى اجتماعه المقبل 22 ديسمبر، والتى قد تحمل رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة، فضلًا عما ستسفر عنه اجتماعات صندوق النقد الدولى فى صرف الشريحة المحددة لمصر خلال الشهر الحالى.

وقال محمد رضوان، محلل فنى لأسواق المال بشركة تريد بيديا الإماراتية، إن مؤشر “EGX30” تمكن من الوصول لقرب مستهدفه الأول ومنطقة المقاومة حول 14500 نقطة.

واستدرك “رضوان” أنه رغم احتمالية ظهور عمليات جنى الأرباح حول المستويات الحالية يظل الاتجاه العام لمؤشر EGX30 صاعدًا، مستهدفًا منطقة المقاومة 18000-17000 نقطة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن الصعود الذى تشهده مؤشرات البورصة، بمثابة إعادة تسعير لقيمة العملة المحلية للفترات المستقبلية.

وعلى صعيد “EGX70”، أشار “رضوان” إلى أهمية تخطى مستوى المقاومة والمستهدف الصعودى عند 2660 نقطة، والتى بدأت حولها عمليات جنى الأرباح فى الظهور.

ونوه إلى أن عمليات جنى الأرباح لا تؤثر على استمرار إيجابية المؤشر، والذى ما زال يستهدف الصعود على الأجل المتوسط نحو 3030 نقطة، محددًا مستويات دعم المؤشر ما بين 2100 – 2300 نقطة.