البورصة : 5 شركات سمسرة تهيمن على 75% من التعاملات في أسبوع (جراف)

هيمنت 5 شركات تداول أوراق مالية على 75% من تداولات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، تصدّرها التجاري الدولي للسمسرة بـ 37% بقيمة تعاملات 8.8 مليار جنيه.

تصدّرها التجاري الدولي ثم هيرميس

وجاء في المرتبة الثانية هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 14.2% بقيمة 3.4 مليار جنيه، وثالثًا جاءت المجموعة المالية للسمسرة بحصة 13.5%، بقيمة تعاملات 3.2 مليار جنيه، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

ورابعًا جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.7%، بتعاملات 1.8 مليار جنيه، وخامسًا جاءت نعيم للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 2.6%، بقيمة تعاملات 615 مليون جنيه.