بورصة وشركات

البورصة : 5 شركات سمسرة تهيمن على 75% من التعاملات في أسبوع (جراف)

تصدرها التجاري الدولي ثم هيرميس
منى عبدالباري 5:29 م, السبت, 18 ديسمبر 21 5:29 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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هيمنت 5 شركات تداول أوراق مالية على 75% من تداولات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، تصدّرها التجاري الدولي للسمسرة بـ 37% بقيمة تعاملات 8.8 مليار جنيه.

تصدّرها التجاري الدولي ثم هيرميس

وجاء في المرتبة الثانية هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة 14.2% بقيمة 3.4 مليار جنيه، وثالثًا جاءت المجموعة المالية للسمسرة بحصة 13.5%، بقيمة تعاملات 3.2 مليار جنيه، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

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ورابعًا جاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بنسبة 7.7%، بتعاملات 1.8 مليار جنيه، وخامسًا جاءت نعيم للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 2.6%، بقيمة تعاملات 615 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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