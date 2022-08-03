البورصة : 5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات اليوم (جراف)

بنهاية جلسة صاعدة بالبورصة المصرية اليوم، سجلت حزمة من الأسهم بقطاعات المطاحن، والاستثمارات المالية، والإنشاءات، والاستشارات الهندسية، أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين 14% و8%.

وتصدر الأسهم الصاعدة، اليوم، مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 14.26%، مغلقًا عند مستوى 17.71 جنيه، ثم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.36%، مغلقًا عند مستوى 1.145 جنيه، وثالثًا جاء سهم التعمير والاستشارات الهندسية بنسبة 9.35%، مغلقًا عند مستوى 22.810 جنيه.

ورابعًا جاء سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 8.71%، مغلقًا عند مستوى 15.220 جنيه، وخامسًا جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 8.64%، مغلقًا عند مستوى 21 جنيهًا.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الثلاثيني "EGX30" بنسبة 1.03% مغلقًا عند مستوى 9539 نقطة،

كما صعد المؤشر السبعيني "EGX70" بنسبة 0.87% مغلقًا عند مستوى 1868 نقطة، ومؤشر "EGX100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.83%، مغلقًا عند مستوى 2748 نقطة.