البورصة : 5 أسهم تسجل أعلى ارتفاعات اليوم (جراف)

شهدت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمار السياحي، والإسكان، ومواد البناء، ومواد التعبئة والتغليف، أعلى مكاسب بنهاية تعاملات اليوم، والتي سجلت تباينًا لإغلاقات المؤشرات.

بمعدلات أدنى كثيرًا عن أمس

ورغم تحقيقها أعلى ارتفاعات فإن معدلات الصعود التي تراوحت بين 6 و8% جاءت منخفضة كثيرًا عن نسب أمس التي تراوحت بين نحو 9% و20%.

وتصدَّر الأسهم الأعلى صعودًا، اليوم، شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 8.32%، مغلقًا عند 9.110 جنيه، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.25% مغلقًا عند 0.525 جنيه.

وثالثًا في الصعود جاء العربية للخزف- سيراميكا ريماس صاعدًا 7.67% مغلقًا عند 0.674 جنيه، ورابعًا جاء يونيفرسال للتعبئة والتغليف والورق "يونيباك" بنسبة 6.46% مغلقًا عند 0.643 جنيه،

وخامسًا جاء المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 6.15% مغلقًا عند 8.290 جنيه.

وبينما تراجع المؤشر الرئيس للسوق "EGX30" بنسبة 0.11%، مغلقًا عند 9817 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.08% مغلقًا عند 2268 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.95% مغلقًا عند مستوى 3206 نقاط.