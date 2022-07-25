البورصة : 5 أسهم تحقق أعلى صعود بنهاية التعاملات اليوم (جراف)

سجلت مجموعة أسهم بالبورصة المصرية أعلى ارتفاعات بنهاية تعاملات اليوم التي تباينت فيها مؤشرات السوق لدى الإغلاق، حيث تراجع الثلاثيني، بينما صعد مؤشرا الأفراد السبعيني، والمئوي الأوسع نطاقًا.

وانخفض مؤشر EGX30 بنهاية تعاملات اليوم 0.42%، مغلقًا عند مستوى 9237 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأفراد السبعيني EGX70 بنسبة 0.5% مغلقًا عند 1824 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3% مغلقًا عند 2672 نقطة.

وجاء في صدارة الأسهم الصاعدة أجواء للصناعات الغذائية- مصر بنسبة 19.98%، مغلقًا عند 14.830 جنيه، تلاه سهم إم.إم. جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 13.79% مغلقًا عند 2.640 جنيه، ثم سبيد ميديكال بنسبة 13.17% مغلقًا عند 0.610 جنيه.

ورابعًا جاء سهم العربية للصناعات الهندسية صاعدًا بنسبة 12.72%، مغلقًا عند 0.824 جنيه، وخامسًا جاء سهم الدلتا للسكر صاعدًا 8.36%، مغلقًا عند 12.440 جنيه.