البورصة: 13.5 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب في 2017

المال - خاصقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مشتريات الأجانب سجلت قفزة كبيرة العام الماضي بدعم تحرير سعر الصرف، ووصلت إلى 13.5 مليار جنيه، مقارنة بـ800 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام 2016، الأمر الذي يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية. ولفت رئيس البورصة،

المال – خاص

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن مشتريات الأجانب سجلت قفزة كبيرة العام الماضي بدعم تحرير سعر الصرف، ووصلت إلى 13.5 مليار جنيه، مقارنة بـ800 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام 2016، الأمر الذي يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية.



ولفت رئيس البورصة، خلال كلمته بمؤتمر عقدته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن أولويات إدارة البورصة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد، وثانيًا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، وثالثًا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.



وعلى صعيد بيئة التداول، أوضح فريد أن إدارة البورصة قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التي تصل نسبة تغير سعرها إلى 5% )، إلى 15 بدلاً من 30 دقيقة سبتمبر الماضي، ومن شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول.