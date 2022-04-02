هيمن حوالي 10 شركات سمسرة على 93% من تنفيذات المؤسسات في البورصة المصرية، خلال فترة الربع الأول من العام الحالي 2022. واستحوذت المجموعة المالية على النسبة الكبرى لتأتي في الصدارة بحصة سوقية 39.9% بقيمة 33.2 مليار جنيه، بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية، وجاءت “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 11.4% بقيمة 9.4 مليار جنيه لصالح 929.3 ورقة مالية.

فيما حلّت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث بحصة سوقية 9.2%، بقيم 7.7 مليار جنيه، بحجم 539.6 مليون ورقة مالية.

ورابعًا جاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بحصة سوقية 8.8% بقيمة 7.3 مليار جنيه على 418.8 مليون ورقة مالية، تلتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” بنسبة 7.5% بقيمة 6.2 مليار جنيه، على 904 ملايين ورقة مالية.

وفي المركز السادس جاءت شركة كايرو كابيتال بحصة سوقية 4.6%، وبقيمة 3.8 مليار جنيه، وعدد 113.4 مليون ورقة مالية، ثم شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 4.5%، وقيمة تداول سجلت 3.7 مليار جنيه، وعدد 375.7 مليون ورقة مالية.

وفي المركز الثامن جاءت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بحصة سوقية 2.7%، وقيمة تداول 2.2 مليار جنيه، وعدد 314.8 مليون ورقة مالية،

وتاسعًا جاءت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، وحصة سوقية 2.3%، وعدد 152.4 مليون ورقة مالية.

وفي المركز العاشر جاءت شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.1%، وقيمة تداول 1.7 مليار جنيه على 664.6 مليون ورقة مالية.