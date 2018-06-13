البورصة وEGID يبحثان تفعيل نظام البيع المباشر

أحمد علي: بحثت إدارة البورصة المصرية مع شركة مصر لنشر المعلومات «EGID»، كيفية تفعيل نظام البيع المباشر الذى يتيح التواصل المباشر بين البائع والمشترى وجهًا لوجه. كشف ماهر عشم، العضو المنتدب بشركة مصر لنشر المعلومات، عن أن محمد فريد، رئيس البورصة، ونائبه محسن عادل، بحثا معه كيفية حث مستثم

أحمد علي:

بحثت إدارة البورصة المصرية مع شركة مصر لنشر المعلومات «EGID»، كيفية تفعيل نظام البيع المباشر الذى يتيح التواصل المباشر بين البائع والمشترى وجهًا لوجه.

كشف ماهر عشم، العضو المنتدب بشركة مصر لنشر المعلومات، عن أن محمد فريد، رئيس البورصة، ونائبه محسن عادل، بحثا معه كيفية حث مستثمرى البورصة على التعامل بالنظام الإلكترونى الذى طرحته EGID مؤخرًا.

أضاف فى تصريح لـ«المال» أن النظام الإلكترونى يتيح للمستثمرين تحديدًا الأجانب منهم إمكانية شراء الأسهم من المالك مباشرة، دون الحاجة لوساطة شركات السمسرة، فى عملية الشراء.

أوضح عشم أنه رغم طرح الشركة للنظام الإلكترونى، إلا أن شركات السمسرة لم تهتم به، ولم يلق الاهتمام الكافى الذى يساهم فى زيادة وعى المستثمرين به، لافتاً إلى أن الشركة تبحث حالياً مع إدارة البورصة، إجراء جولات تسويقية، وترويجية، لنظام البيع المباشر أمام المستثمرين الأجانب فى الخارج.

ورأى أن التعامل المباشر يقضى على حالات التلاعب على الأسهم المستهدفة من المستثمرين الكبار، والأجانب بشكل خاص، لا سيما أن بعض العاملين بمجال السمسرة يتجهون للمضاربة على أسهم يتوقع أن تشهد طلبات شراء بكميات كبيرة من المستثمرين.

أكد عشم، أنه كلما قلت نسبة التلاعبات بسوق المال بجانب سهولة الإجراءات يصب ذلك فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

يذكر أن «مصر لنشر المعلومات» تأسست 1999 كشركة مساهمة مصرية، مملوكة بالكامل للبورصة المصرية، وفى 2009، غيرت EGID شكلها القانونى لتصبح شراكة ما بين البورصة بنسبة ملكية %55 وناسداك أو إم إكس NASDAQOMX %45.

فى 2002 حصلت EGID على الحق الحصرى لبث بيانات البورصة المصرية محليا ودوليا، كما أسست EGID عام 2007 برنامجا متكاملا للتداول لشركات الوساطة المالية أو شركات التداول، ومجموعة واسعة من الحلول التقنية القائمة بذاتها لتساعد الشركات الأعضاء أو شركات التداول.