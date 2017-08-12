البورصة والمقاصة يتفقان على تعميق سوق المال

المال – خاص

اتفق محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ومحمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، على تنفيذ خطة لتعميق سوق المال خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تنفيذ برنامج لتطوير آليات التداول بالسوق.



وأوضح بيان رسمي من البورصة المصرية، اليوم السبت، أنه تم استعراض الملامح الأولى لبرنامج تطوير آليات التداول المزمع استحداثها من قبل إدارة البورصة المصرية، وتم الاتفاق على الانتهاء من الجوانب التكنولوجية والفنية لبدء تطبيق منظومة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لاكمال منظومة الأدوات ونظم التداول المطبقة في البورصة، والتى تشمل نظام التعاملات في ذات الجلسة ونظام الشراء بالهامش، مما كان يستلزم تطبيق نظام اقتراض الأسهم لإكمال هذه المنظومة خلال الفترة المقبلة.



من جهته، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه تم الاتفاق على البدء في تطوير البنية التكنولوجية والفنية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد التقدم بمشروع مشترك للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها فيما يخص هذا النظام.



وقال: إن برنامج تطوير الأدوات المالية بالبورصة المصرية يأتى على رأس أولويات مجلس إدارة البورصة الجديد لتطوير، وتعميق السوق بما يدعم دور سوق الأوراق المالية الرئيسي في توفير آليات تسهم في عملية توفير التمويل للشركات في الاقتصاد المصري.



وأوضح محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن البنية التحتية لدى الشركة مكتملة فيما يخص نظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، مشيرًا إلى أن “مصر للمقاصة” تدعم وبقوة عمليات التطوير والتحديث التي يقوم بها مجلس إدارة البورصة الجديد، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات ستساهم في تحديث منظومة سوق المال وتعميق السوق.



وتضمن البيان، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة خطة تعريف المتعاملين في الأسواق والشركات العاملة بهذه الآلية الجديدة من أجل ضمان قدرتهم علي التعامل الفعّال والأمن بهذه الآلية، وقد اتفق الجانبان علي ضرورة إعادة تقديم البرامج التدريبية والتعريفية بالتزامن مع الانتهاء من الجوانب التكنولوجية، وأيضاً الجوانب التنظيمية بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.