البورصة: مضاعفة الحد الأقصى للتعامل على الأسهم في نفس الجلسة

المال- خاصبدأت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن آلية التعامل على الأسهم في نفس الجلسة Intra Day trading، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسمو

المال- خاص

بدأت إدارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، تطبيق القرار رقم 96 لسنة 2018، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن آلية التعامل على الأسهم في نفس الجلسة Intra Day trading، والذي يقضي بمضاعفة الحد الأقصى للأوراق المالية المسموح بالتعامل عليه ليصبح 1/10000 بدلًا من 1/20000 مع إمكانية قيام العميل بتكرار التعامل على الورقة نفسها أكثر من مرة في نفس الجلسة بنفس القيمة لأمر حجز الكمية المطلوب بيعها؛ بغرض زيادة السيولة وأحجام التداول بالبورصة.

ونشرت الوقائع الرسمية القرار، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا التغيير، بناءً على دراسة الهيئة لأحد مقترحات البورصة الذي تقدمت به لزيادة معدلات السيولة والتداول، بعد مشاورات مطوّلة مع جميع الأطراف ذات الصلة ومختلف الجمعيات المهنية العاملة بمجال الأوراق المالية، وهو ما استجابت له الهيئة.

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في بيان، اليوم، إن القرار سيسهم في رفع معدل دوران الأسهم بالسوق على نحو يسهم في زيادة معدلات السيولة والتداول، ويجعل سوق مصر المالية متوافقة مع أفضل النماذج الإقليمية والعالمية للتداول في هذا الشأن.

وأكد رئيس البورصة أن رفع معدلات السيولة وزيادة التداول الضمانة الأساسية والحافز لاجتذاب ونجاح أي طروحات جديدة؛ عامة أو خاصة، فضلًا عن كونها الآلية الأنسب للتسعير الحقيقي والعادل للأسهم وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب على الأسهم في السوق.

وتابع فريد أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال المصرية، على نحو يسهم في تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين، بالتعاون مع الجمعيات المهنية العاملة في صناعة الأوراق المالية قبل عرضها على الهيئة العامة للرقابة المالية.