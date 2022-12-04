البورصة مرشحة لمواصلة تحقيق قمم جديدة 

شهدت البورصة المصرية، اليوم، سيطرة بيعية من قِبل المستثمرين العرب والأجانب، بصافي 46.33 مليون، و57.84 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمصريين بقيمة 104.18 مليون. يأتى ذلك فى وقت رجّح فيه خبراء التحليل الفني مواصلة مؤشرات البورصة الصعود على الأجل القريب لتحقق قممًا جديدة، قد تواجه قربها عمليات جني أرباح.

وحدَّد الخبراء مستهدفات المؤشر الرئيسي “EGX30″ عند 14125- 14300 نقطة، و”EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2700 إلى 2750 نقطة.

وصعدت مؤشرات البورصة جماعيًّا بنهاية تعاملات الأحد، بواقع 3.22% لمؤشر “EGX30” ليغلق عند 14078 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70 EWI” بنحو 1.78% مسجلًا 2668 نقطة، والأوسع نطاقًا “EGX100 EWI” بنسبة 2.39% عند 3900 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 2.37 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 23.2 مليار، ليسجل 913.95 مليار، مقابل 890.75 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وأشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن السوق تشهد حالة زخم شرائي مؤسسي تفاعل معها المستثمرون الأفراد بضخ سيولة في السوق، مما دفع قيم التعاملات للاقتراب من 2.4 مليار جنيه.

وقال إن الثلاثيني تمكّن من اختراق حاجز 13800 نقطة، ثم 14000 نقطة؛ بدعم من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها البنك التجاري الدولي، وأسهم قطاعات العقارات، البتروكيماويات والخدمات المالية غير المصرفية.

يُذكر أن سهم البنك التجاري الدولي ارتفع أمس 2.29% ليغلق عند 42.35 جنيه.

وتوقّع عطا استهداف “EGX30” مستويات 14300 نقطة ثم 14750 نقطة، حال استقراره أعلى 14000 نقطة، لافتًا إلى احتمالية تعرضه لعمليات جني أرباح قرب مستوى 14300 نقطة، قبل استكمال مستهدفاته الصاعدة.

وعلى صعيد “EGX70” توقع عطا استهداف المؤشر مستوى 2700 نقطة، والتي قد تظهر قربها عمليات جني الأرباح.

من جانبه، لفت حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى استمرار” EGX30″ في تحقيق قمم جديدة، بعد إغلاقه على ارتفاع أكثر من 438 نقطة، أعلى مستوى 14000 نقطة.

وأوضح أن صعود المؤشر اقترن باستمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، ومع اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وقال إن استقرار “EGX30” أعلى مستوى الدعم 14000 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى 14125 نقطة، تليها 14500 نقطة.

وأشار إلى أنه في حال ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه “EGX30” إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 14000 نقطة ثم 13800 نقطة على التوالي.

ونوه بأن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهد أداء إيجابيا خلال تعاملات اليوم، ونجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2660 نقطة والإغلاق مرتفعا نحو 46 نقطة، مؤكدًا أن استقراره أعلى 2660 نقطة، قد يدفعه إلى استهداف مستوى مقاومة 2700 نقطة.