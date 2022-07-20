البورصة مرشحة لمواصلة الصعود بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية

قال خبراء التحليل الفنى إن مؤشرات البورصة المصرية ما زالت فى طريقها لمواصلة الصعود، بدعم من توجه شرائى من قبل المستثمرين على الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة، إذ يستهدف المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 مستويات 9200 – 9500 نقطة على الأجل القريب.

وحدد الخبراء مستهدفات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 1800 – 2000 نقطة، وذلك بعد التحركات الإيجابية التى أبدتها السوق عقب العودة من عطلة عيد الأضحي.

وأشاروا إلى تحسن أداء مؤشرات السوق وصعودها بقوة أمس –الثلاثاء، ما انعكس على متوسطات التداول لتقترب من 1.2 مليار جنيه.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على ارتفاع جماعي، بعدما صعد EGX30، بنحو %1.87، ليغلق عند مستوى 9033 نقطة، وارتفع EGX70 EWI، بنحو %1.17، مسجلًا 1745 نقطة، و«الأوسع نطاقًا» EGX100 EWI، بنسبة %1.3، عند 2559 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.19 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للمقيدة ما يزيد على 8.6 مليار جنيه، ليسجل 611.59 مليار، مقابل 602.97 مليار مستوى الاغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين بصافى قيمة بلغت 459.944 مليون جنيه، مقابل بيع للعرب والأجانب بنحو 21.216 و438.728 مليون على الترتيب.

حركة المؤشر الرئيسي بجلسة أمس الثلاثاء

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق، ومحلل الأسواق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أمس ارتفاع متوسطات التداول لحوالى 1.2 مليار جنيه كأعلى متوسطات تداول خلال مدة تزيد على شهر، ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا لضخ سيولة بالسوق تؤهلها لاستكمال الصعود.

وأضاف أن مؤشرات البورصة سجلت ارتفاعًا قويًا انعكاسًا للأداء الإيجابى للأسواق العالمية والخليج.

وأشار «عطا» إلى صعود مؤشر EGX30 أمس نحو 165 نقطة، وتمكنه من اختراق حاجز المقاومة 9000 نقطة، وذلك بعد كسره 8800 نقطة أمس الأول.

وأشار إلى أن ارتفاعات المؤشر جاءت مدعومة بالأداء الإيجابى للعديد من الأسهم، وعلى رأسها «التجارى الدولى» وكذلك القطاع العقاري، خاصة «مصر الجديدة»، إضافة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وفى مقدمتها سهم المجموعة المالية (هيرميس).

يذكر أن سهم البنك التجارى الدولى صعد أمس %2.5 ليغلق عند مستوى 36.9 جنيه، و«مصر الجديدة للإسكان» بـنحو %3.14، مسجلًا 5.25 جنيه، و«المجموعة المالية» (هيرميس) بنسبة %4.11 ليغلق عند 10.9 جنيه.

ولفت إلى أن تمكن EGX30 من اختراق مستوى المقاومة 9000 نقطة، يؤهله لاستهداف 9200 نقطة على الأجل القريب، والتى حال اختراقها يستهدف 9500 نقطة.

وتابع «عطا» أن مؤشر EGX70 استكمل أيضًا الأداء الإيجابى ليصعد نحو 20 نقطة، وسط ضخ سيولة كبيرة من قبل المستثمرين الأفراد فى أسهم المؤشر، على خلفية وصولها لمستويات سعرية وقيعان محفزة لتكوين مراكز شرائية.

وتوقع مواصلة EGX70 الصعود على الأجل القريب، مستهدفًا مستوى المقاومة 1800 نقطة وحال تمكن من اختراقه يستهدف 2000 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن نجاح EGX30 فى استعادة مستوى 9000 نقطة أمس جاء بفضل الأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء، وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية ما انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي.

وتوقع «عيد» مواصلة EGX30 الصعود، مستهدفًا اختبار مستوى المقاومة 9100، وباختراقه يستهدف 9200 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال «عيد»، إن المؤشر شهد أيضًا أداءً إيجابيًا خلال تعاملات أمس، ليغلق مرتفعًا بنحو 20 نقطة مدعومًا بالأداء الجيد لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

ولفت «عيد» إلى أن المؤشر مرشح لاستكمال الصعود واختبار مستوى المقاومة 1760 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف «المقاومة الثانى» 1800 نقطة.

وواصل «عيد» أنه حال ظهور عمليات البيع بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، فإن المؤشر قد يعاود اختبار مستوى الدعم 1700 نقطة.