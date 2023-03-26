البورصة مرشحة لمواصلة الأداء الإيجابي ..و EGX30 يتحرك لمستويات 16200-16400 نقطة



توقع خبراء التحليل الفنى مواصلة مؤشرات البورصة، الأداء الإيجابي ،ليستهدف مؤشرها الرئيسي EGX30 ، مستويات 16200-16400 نقطة، بعد تمكنه من اجتياز مستوى 15800 نقطة اليوم.

ورجح الخبراء استهداف مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوى المقاومة الرئيسية 2850 نقطة.

وانهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم، على ارتفاع جماعي، إذ قفز المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 2.33%، ليغلق عند مستوى 15989 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.52% عند مستوى 2835 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.7%، عند 4217 نقطة.

وبلغت إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.68 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 21 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و 27 مليار جنيه ، مقابل تريليون و 6 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه الشرائي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة 96.1 مليون جنيه، و 12.32 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 108.42 مليون جنيه.

و اشار حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية ، إلي سيطرة الأداء الإيجابي والصعود على مؤشرات البورصة – اليوم – ، حيث ارتفع EGX30، مايزيد عن 364 نقطة، بدعم من صعود أغلب الأسهم القيادية، واستمرار الشراء المؤسسي، وزيادة المراكز المالية بالأسهم القيادية.

حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار فى شركة «القاهرة الوطنية » لتداول الأوراق المالية

واستكمل عيد أن EGX30، تمكن من استعادة مستوى المقاومة المهمة جدا 15800 نقطة، ومحاولة التجربة على مستوى المقاومة التالية عند 16000 نقطة.

وأشار عيد إلى أن استقرار EGX30، أعلى مستوى 15800 نقطة، قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 16000 نقطة، واستهداف مستوى المقاومة 16400 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، أشار عيد إلى تمكن المؤشر أيضا من استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2800 نقطة، ليغلق على ارتفاع نحو 70 نقطة.

وواصل عيد أن استقرار EGX70، أعلى مستوى 2800 نقطة، قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة 2860 نقطة.

مدعوماً باستمرار نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء

ولفت إلي أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى المقاومة المذكور، فقد قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2800 نقطة مرة أخري.

واشار توني كمال مدير تطوير الأعمال بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى الأداء الإيجابي والصعود القوي لمؤشرات البورصة في الجلسات الأولي من شهر رمضان.

توني كمال مدير تطوير الأعمال بشركة أسطول كابيتال لتداول الأوراق المالية

وواصل كمال أن المؤشر الرئيسي اقترب أمس من مستوى 16000 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لأسهم مصر الجديدة للإسكان و سيدي كرير للبتروكيماويات و أموك .

وقال كمال إن البورصة المصرية لديها المزيد من فرص الصعود نحو مستهدفات قياسية جديدة على المدي المتوسط، مستفيدة من تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ونوه كمال إلي الفرص الاستثمارية بالبورصة المصرية وخاصة على أسهم قطاع البنوك والبتروكيماويات والاسكان.

وتوقع كمال استهداف مؤشر EGX30، مستوي 16200 نقطة على الأجل القريب، و قمته السابقة 17700 نقطة على الأجل المتوسط.