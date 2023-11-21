البورصة مرشحة لملامسة 25300 نقطة وسط ضغوط بيعية محتملة

توقع محللون وخبراء أن تتجه البورصة المصرية لمواصلة رحلة الارتفاعات خلال الجلسات المقبلة، إذ رجحوا أن يُلامس المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى مستوى له في تاريخيه 25300 نقطة وسط ضغوط بيعية محتملة في جلسة الغد الأربعاء.

ولفتوا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية يدفع المستثمرين في البورصة لإعادة تقييم الأسهم المقيدة، مما يدعم المؤشر الرئيسي للصعود خلال الفترة المقبلة.

ومع ختام جلسة اليوم الثلاثاء، شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعودًا جماعيًّا؛ إذ ارتفع “EGX30″ بنسبة 0.06% إلى 24774 نقطة، و”EGX70″ بـ1.58% إلى 4933 نقطة، و”EGX100” بـ1.24% إلى 7244 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة تداولات بقيمة 4.1 مليار جنيه بعد التعامل، من خلال 201 ورقة مالية، ارتفع منها 98، وتراجع 64، فيما استقر 39 دون تغيير.

وصعد رأس المال السوقي بختام جلسة الثلاثاء إلى 1.673 تريليون جنيه مقابل 1.666 تريليون جنيه مع نهاية تعاملات أمس.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافي 122.775 و 7.35 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل المصريين صافي بيع بـ 130.1 مليون جنيه.

من جانبه، قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية شهد ضغوطًا بيعية، خلال تعاملات الاثنين، امتد أثرها إلى نظيرتها اليوم الثلاثاء ليتمكن من الاستقرار حول دعم 24400 نقطة مع مطلع الجلسة، والصعود مرة أخرى حتى نهاية التداولات.

ورجح استمرار صعود EGX30 خلال الفترة المقبلة إلى المستويات القياسية التي سجلها سابقًا بالقرب من 25400 نقطة.

ولفت جمال الدين إلى أن المستثمرين يتجهون لإعادة تقييم الأسهم مرة أخرى بعد تجاوز قيمة الدولار في السوق الموازية إلى 50 جنيهًا، مما قد يتسبب في اتجاه صعودي للمؤشر الرئيسي.

فيما قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تمكنت من تعويض الخسائر نتيجة عمليات جني الأرباح، لتغلق كل المؤشرات مع ختام جلسة اليوم بالمنطقة الخضراء بدعم من الاتجاه الشرائي للمستثمرين الأجانب والعرب.

وأضاف عبد القادر أن سهم موبكو قاد الاتجاه الصاعد في السوق خلال جلسة اليوم، لافتًا إلي أنه أغلق عند 580 جنيهًا، موضحًا أنه يمهد الطريق ليستهدف الوصول إلى 640 جنيهًا.

ورجح عبد القادر أن تشهد جلسة الغد استمرار الحركة الإيجابية للمؤشر الرئيسي، متوقعًا أن تنتهي بالتراجع نتيجة الضغوط البيعية التي ستشهدها، ليستقر “EGX30” الرئيسي لفترة طويلة بين مستويات الـ24300- 25000 نقطة.

وتوقع أن تتجه مجموعة من الأوراق المالية لملامسة نقاط مهمة لها خلال بداية جلسة اليوم، ومنها المصرية للاتصالات ليتداول أعلى 38.5 جنيه، والسويدي إلكتريك سيقترب من 29.5 جنيه، وحديد عز يتجه لاختبار 81 جنيهًا، وطلعت مصطفى بين 24.30 و24.4 جنيه