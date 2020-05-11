البورصة مرشحة لمعاودة الهبوط صوب 9800 نقطة

توقع محللون فنيون تحركات هابطة لمؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» بجلسة اليوم، وذلك على المدى القصير ليدور حول مستويات 9800 نقطة.

وأشاروا إلى أنه رغم صعود المؤشر، أمس بنحو 81 نقطة، فإنه يعد ارتفاعاً غير حقيقى لاعتماده على صعود سهم البنك التجارى الدولي «CIB» – صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر- فى الوقت الذى تراجعت فيه غالبية الأسهم.

وقد أنهى «EGX30» تعاملات أمس على صعود بنسبة %0.8 ، مسجلا 10257 نقطة، وتراجع «EGX100 EWI» الأوسع نطاقا- متساوى الأوزان- بنسبة %1.83، إلى 1836 نقطة، كما هبط EGX70 EWI – متساوى الأوزان- بنسبة %2.38 مسجلا 1127 نقطة .

وبلغت قيم التداول على الأسهم 502.18 مليون جنيه، وانخفض رأس المال السوقى لها بنحو 800 مليون ليسجل 549.57 مليار، مقابل 550.36 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وقال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء فى شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر» EGX30» تحرك بشكل متذبذب خلال تعاملات أمس حيث استهل التعاملات الصباحية على هبوط ، بينما تمكن من دخول المنطقة الخضراء مدعوما بتحركات سهم البنك التجارى الدولي.

ولفت إلى أن سهم البنك التجارى الدولي «CIB» تمكن خلال تعاملات أمس من الصعود لمستوى المقاومة 65 جنيها قبل مواجهة الضغوط البيعية.

وأوضح أن تحركات السوق أمس اتسمت بالرتابة، وانخفاض قيم التعاملات ، مع استكمال مؤشر»EGX30» للتحركات العرضية، ما بين مستويات 10000 إلى 10500 نقطة.

وقال إن تحركات «EGX30» على الأجل القريب مرهونة بمدى قدرته على الثبات أعلى مستوى الدعم 10000 نقطة، تتضمن السيناريوهات المحتملة إما كسر مستوى الدعم 10000 نقطة لنحو 9800 نقطة ، أو تجاوز مستوى المقاومة 10500 نقطة والدخول فى اتجاه صاعد.

ويرى أن السيناريو الهبوطى هو الأقرب تحققا من وجهة نظره.

واعتبر ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، صعود مؤشر» EGX30» أمس مزيفا، حيث ارتفع بنحو81 نقطة، بعد صعود سهم البنك التجارى الدولى والذى أغلق على ارتفاع ما يقرب من %1.56 عند سعر 64.49 جنيه.

ولفت إلى فقدان أغلب الأسهم المكونة للمؤشر رونقها والإغلاق على هبوط مع زيادة فى وتيرته، مشيرًا إلى أن جلسة أمس تعكس مؤشرا سلبيا على المدى القصير.

وأوضح أن مؤشر «EGX30»، لا يزال فى إطار التحركات العرضية، بين مستويات 10550 و 9800 نقطة التى تعد مستوى الدعم وإيقاف الخسائر على الأجل القريب.

وحدد مستوى الدعم الفرعى للمؤشر بالقرب من مستوى 10100 نقطة ، والذى فى حال كسره لأسفل يزيد من الضغوط البيعية لاستهداف 9800 نقطة.

جدير بالذكر أن البورصة شهدت أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين بقيمة 33.72 مليون جنيه، وسجل العرب والأجانب صافى بيع بقيمة 12.22 مليون و 21.54 مليون على الترتيب.

واتجه المستمرون الأفراد المصريون والأجانب للشراء بقيمة 34.62 مليون جنيه، و8.1 مليون على الترتيب ، وسجل العرب صافى بيع بقيمة 831.5 ألف. وسيطر البيع على تعاملات المؤسسات المصرية والعربية بقيمة 848 ألف جنيه، و11.39 مليون على الترتيب ، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية صافى شراء بقيمة 29.65 مليون جنيه