البورصة مرشحة لمزيد من الهبوط بعد خسارة مناطق الدعم الهامة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار هبوط البورصة المصرية على الأجل القريب، بعد أن فقدت مستويات دعوم مهمة أمس.

ورجح الخبراء تحرك مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بين مستويات 16600-16400 نقطة، على أن يهبط نظيره EGX70 تجاه 3200 نقطة، وحال كسرها يواصل التراجع إلى 3070-3100 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس –الأحد- على هبوط عنيف، بعدما فقد EGX30 نحو %3.2 ليغلق عند مستوى 16555 نقطة.

وهوى مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %6.9 عند مستوى 3234 نقطة، وسار على دربه EGX100 بحوالى %6.38 مسجلًا 4818 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 5.140 مليار جنيه، متضمنة صفقة بقيمة 3.6 مليار على أسهم «طاقة عربية».

يُذكر أن جلسة أمس شهدت بدء التداول على سهم «طاقة عربية» عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تقرير الإفصاح الذى تضمن قيمة عادلة بـنحو 8.9 جنيه للسهم.

وشهدت الجلسة تنفيذ عمليات خاطئة –كما وصفتها البورصة المصرية- على سهم «طاقة عربية» والتى أدت إلى ارتفاع ضخم وصل إلى %6000 إلى مستوى الـ 500 جنيه، ليتم إلغاء كل التداولات باستثناء صفقة محمية، وإعادة التداول بجلسة اليوم –الإثنين- بالقيمة الإسمية البالغة 0.5 جنيه.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء، بصافى قيمة 23.64 مليون ، و1.98 مليار جنيه على الترتيب، مقابل بيع للمستثمرين الأجانب بحوالى 2 مليار جنيه.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30، انخفض بنسبة كبيرة خلال تعاملات أمس، وصاحب التراجعات حالة من الفزع، خاصة خلال الساعة الأخيرة من الجلسة.

وأضاف «جمال الدين» أن البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات أمس ضغوطًا بيعية، قوية أثرت على معظم الأسهم المكونة لمؤشر EGX30، والتى شهدت تراجعات بنسب مرتفعة، ويأتى على رأسها «موبكو»، مسجلًا أعنف هبوط بنحو %18 ثم القلعة بنحو %16.

وتابع أن التراجعات دفعت « EGX30» للوصول إلى مستوى الدعم المهم 16600 نقطة، وفى حالة الارتداد منه، فإنه يعتبر تصحيحيًا ومؤقتًا، ويمثل فرصة للبيع قبل معاودة الهبوط فى اتجاه مستهدفات 15700 نقطة ثم 15200 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، أشار «جمال الدين» إلى أن المؤشر فقد أمس مستوى الدعم المهم عند 3450 نقطة، ما يمثل إشارة سلبية تدفعه لمزيد من التراجع.

وتوقع «جمال الدين» هبوط «EGX70»، إلى 3200 نقطة، ثم مستويات الدعم الهامة ما بين 3100-3070 نقطة، والتى قد يشهد قربها استقرارًا.

وأشار حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إلى الهبوط العنيف لجميع مؤشرات البورصة أمس.

وأضاف أن «EGX30» فقد ما يزيد على 547 نقطة، تأثرًا باستمرار الأداء السلبى والهبوط لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجنى الأرباح الرأسمالية.

ولفت إلى أن الضغوط البيعية دفعت EGX30للتخلى عن مستويات الدعم الرئيسية له، بداية من 17000 نقطة وصولًا إلى 16600 نقطة، متوقعًا هبوطه صوب 16400 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى والارتداد.

وعلى صعيد «EGX70»، أشار «عيد» إلى أن المؤشر شهد أيضًا هبوطًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس، إذ فقد نحو 239 نقطة، وسط سيطرة للأداء السلبى على أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

ورجح هبوط « EGX70» صوب مستوى الدعم الرئيسى 3200 نقطة، والذى قد يشهد استقرارًا أعلاه ومعاودة الصعود مرة أخرى لاستعادة مقاومة 3260 ثم 3300 نقطة.